Si tu moneda de 20 pesos tiene estas tres caras, OJO, podría valer muchísimo

¿Tienes una moneda de 20 pesos con tres rostros impresos en el reverso? Este ejemplar podría ser valioso para coleccionistas y expertos en numismática, especialmente si se encuentra en buen estado.

Y es que en Mercado Libre, una persona la está vendiendo en hasta 5 millones de pesos. Aquí te explicamos los detalles.

¿Cómo es la moneda de 20 pesos con las tres caras?

La moneda de 20 pesos con tres caras forma parte de una serie conmemorativa de esta denominación, lanzada para celebrar el Bicentenario de la Independencia Nacional. Cuenta con características de acuñación que la distinguen de otras monedas del mismo valor.

(ESPECIAL/Banxico) Así es el anverso y reverso de la moneda de 20 pesos.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), se trata de una moneda dodecagonal (de 12 lados), fabricada con un centro de alpaca plateada y un anillo perimetral de aleación de bronce y aluminio. Como es costumbre, en el anverso aparece el Escudo Nacional, pero el reverso presenta una imagen única: los rostros de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero, protagonistas de la Independencia de México, todos mirando hacia la izquierda.

(Banxico) Estas son las carcterísticas de la moneda de 20 pesos de la Independencia de México.

Encima de los personajes aparece el Ángel de la Independencia y la palabra “Libertad”. En el anillo de la moneda se lee la leyenda “Bicentenario de la Independencia Nacional”, además de la denominación $20 y los años “1821" y “2021".

¿Cuál es el valor real de la moneda conmemorativa del Bicentenario?

Como te dijimos al inicio, en la plataforma Mercado Libre, un vendedor del Estado de México asegura que su ejemplar vale 5 millones de pesos . Sin embargo, expertos del sitio especializado Numista indican que una moneda coleccionable de este tipo ronda los 11 euros, es decir, unos 250 pesos mexicanos.

(ESPECIAL) Un vendedor de Mercado Libre oferta esta moneda de 20 pesos en 5 millones.

En eBay, por ejemplo, una moneda con las mismas características se vende en $520.90 pesos. Por lo tanto, su valor real dependerá de factores como el estado de conservación, errores de acuñación y rareza.

En julio de 2024, se ofertó otra moneda similar por 3.5 millones de pesos. Aun así, lo más recomendable es acudir con un experto en numismática o a una casa especializada para conocer el valor auténtico de este tipo de piezas.