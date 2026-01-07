Las 3 maneras de eliminar las bolsas de los ojos

Las bolsas y ojeras en el contorno de los ojos son una de las preocupaciones estéticas más frecuentes, ya que suelen dar al rostro un aspecto cansado y envejecido. Su aparición no responde a una sola causa.

Esto significa que influyen factores genéticos, el estrés, el envejecimiento natural, los cambios hormonales y la falta de descanso junto con una circulación deficiente. Tal como explica el doctor José Manuel Fernández Rodríguez, director médico de Centre Mèdic i D’Estètica de Barcelona, la ojera es una depresión bajo el párpado inferior que puede presentar tonalidades azuladas, oscuras o amarillentas.

¿Por qué aparecen las bolsas y ojeras en el rostro?

La piel del contorno de ojos es extremadamente fina, lo que permite que los capilares se transparenten con mayor facilidad. Cuando existe cansancio o falta de sueño, la circulación se vuelve más lenta y las venas se dilatan, intensificando el tono oscuro.

Con el paso de los años, la grasa que sostiene esta zona desciende, haciendo que las bolsas de los ojos sean más visibles. Según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la herencia genética, el envejecimiento, el estrés y una dieta alta en sal o alcohol son factores determinantes. Por ello, en muchos casos, las bolsas no solo reflejan un problema estético, sino también un desequilibrio en los hábitos de vida.

Las 3 maneras más efectivas de reducir las bolsas y ojeras, según expertos

Eliminar las bolsas de los ojos no siempre es inmediato, pero con constancia, buenos hábitos y cuidados adecuados, es posible mejorar notablemente su apariencia y devolverle frescura a la mirada.

