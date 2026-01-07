Las 3 maneras de eliminar las bolsas de los ojos
Las bolsas y ojeras en los ojos suelen aparecer por diversas causas. Estas son las 3 maneras sencillas de atenuarlas.
Las bolsas y ojeras en el contorno de los ojos son una de las preocupaciones estéticas más frecuentes, ya que suelen dar al rostro un aspecto cansado y envejecido. Su aparición no responde a una sola causa.
Esto significa que influyen factores genéticos, el estrés, el envejecimiento natural, los cambios hormonales y la falta de descanso junto con una circulación deficiente. Tal como explica el doctor José Manuel Fernández Rodríguez, director médico de Centre Mèdic i D’Estètica de Barcelona, la ojera es una depresión bajo el párpado inferior que puede presentar tonalidades azuladas, oscuras o amarillentas.
¿Por qué aparecen las bolsas y ojeras en el rostro?
La piel del contorno de ojos es extremadamente fina, lo que permite que los capilares se transparenten con mayor facilidad. Cuando existe cansancio o falta de sueño, la circulación se vuelve más lenta y las venas se dilatan, intensificando el tono oscuro.
Con el paso de los años, la grasa que sostiene esta zona desciende, haciendo que las bolsas de los ojos sean más visibles. Según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la herencia genética, el envejecimiento, el estrés y una dieta alta en sal o alcohol son factores determinantes. Por ello, en muchos casos, las bolsas no solo reflejan un problema estético, sino también un desequilibrio en los hábitos de vida.
Las 3 maneras más efectivas de reducir las bolsas y ojeras, según expertos
Eliminar las bolsas de los ojos no siempre es inmediato, pero con constancia, buenos hábitos y cuidados adecuados, es posible mejorar notablemente su apariencia y devolverle frescura a la mirada.
- Dormir mejor y regular los hábitos diarios. Dormir entre siete y ocho horas diarias es la primera recomendación de dermatólogos y médicos estéticos. Además, aumentar el consumo de agua y reducir la sal, la cafeína y el alcohol ayuda a disminuir la retención de líquidos, según indican especialistas del Mayo Clinic y la AEDV.
- Cuidar la alimentación y controlar el estrés. Una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y antioxidantes favorece la circulación y la salud de la piel. A esto se suma la importancia de manejar el estrés, ya que el cortisol elevado puede empeorar la inflamación en la zona ocular, como advierte la Asociación Americana de Dermatología (AAD).
- Aplicar remedios naturales y cuidados tópicos. Para casos leves o puntuales, los expertos recomiendan soluciones sencillas: compresas frías, bolsitas de manzanilla refrigeradas, rodajas de pepino o patata y masajes suaves con aceite de almendras. Estos métodos ayudan a desinflamar, mejorar la circulación y aportar alivio temporal, tal como respaldan profesionales en dermatología estética.
