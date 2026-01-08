Dile adiós a los leggins, esta es la tendencia que se impondrá en 2026, según la IA

Con el inicio del 2026 no solo las energías de las personas parece renovarse, sino que muchas cosas a nuestro alrededor sufren modificaciones. Las nuevas tendencias no solo impactan en la decoración de los hogares, por ejemplo, sino que también lo hace en nuestra manera de vestir.

No hay dudas de que el ámbito de la moda es el que más mutaciones experimenta cada año y, en esta oportunidad, una prenda muy conocida y popular parece tener sus días contados. Los leggins podrían ser desplazados de nuestro clóset.

¿Adiós a los leggins?

A través de Gemini, aplicación de Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Google, se buscó conocer qué tendencia podría desplazar a los leggins. Así fue como esta tecnología precisó que “el mundo de la moda está dando un giro importante para este 2026”.

“Aunque los leggins nos acompañaron fielmente por años, la tendencia que llega para ‘jubilarlos’ (o al menos darles un descanso) se centra en la sofisticación relajada”, añade la IA. Gemini dejó este punto en claro pero ahondó en el tema y dio precisiones sobre lo que no debe faltar en tu guardarropa.

¿Qué tendencia se impondrá en 2026?

En reemplazo de los leggins, Gemini indicó que “la tendencia absoluta que se impone para reemplazar a los leggins tradicionales son los Flare Leggings (o pantalones de yoga acampanados) y, en el ámbito más urbano, los pantalones sastreros de pierna recta”.

La Inteligencia Artificial detalló qué es lo que veremos en las calles y tiendas este año:

