Descubre cómo limpiar el amuleto de nudo de bruja

El nudo de bruja se considera el mejor amuleto de protección, siendo un símbolo que evita que las malas vibras lleguen a ti, enviando todo lo malo a sus autores. Por lo que es común que la gente lo porte en sus accesorios para que siempre vaya seguro a todos lados.

Para que tenga un buen funcionamiento, es importante que le hagamos una limpieza energética. Es así que te explicaremos cómo limpiar tu amuleto y cómo activarlo en unos sencillos pasos. Comienza a disfrutar de sus poderes y beneficios.

¿Cómo se limpia el nudo de bruja?

Cuando se habla de limpiar el nudo de bruja, es un ritual muy sencillo con el cual podremos eliminar todo tipo de energía que haya absorbido. Es un proceso que se recomienda hacer al comprarlo en la calle, cuando te lo regalo alguien más o periódicamente al hacer uso de él. Solamente haz los siguientes pasos:

Coloca el mejor amuleto de protección bajo el chorro de agua del grifo durante 30 segundos. Pasando el tiempo, secamos con un paño. En un cuenco coloca tu medalla y cúbrela completamente con sal de mar. Colócalo en un espacio donde pueda recibir la luz de la luna durante toda una noche.

Cuando empieces a usar tu amuleto, puedes repetir su limpieza en el momento en que percibas algún tipo de energía negativa, siendo una gran oportunidad para eliminar todo lo malo que haya absorbido.

¿Cómo activar el poder del amuleto?

Una vez que hicimos el proceso de limpiar energéticamente el mejor amuleto de protección, es fundamental que hagamos el proceso de activar su poder. Igualmente, es muy sencillo. Realiza las siguientes instrucciones:

Saca tu nudo de bruja de la sal. Tómalo entre tus manos y piensa en la intención que deseas, ya sea protección personal o que aleje a las malas vibras. Puedes hacerlo con un incienso o palo santo encendido, y con música de meditación, pero es un extra que dependerá de cada persona. Visualiza tu intención las veces que sea necesario. Cuando ya te sientas lista, podrás terminar el ritual y emplear tu amuleto.

El proceso es muy sencillo, no necesitas muchos artículos. Recuerda hacerlo con calma y nunca lo uses para cosas negativas, ya que dichas vibras se te podrían regresar. Siempre Úsalo para cosas buenas.