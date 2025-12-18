Majo Aguilar rompe el silencio y cuenta si la invitaron a la boda de Ángela y Nodal

Majo Aguilar decidió romper el silencio y hablar sobre la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal. De esta manera surgen los interrogantes sobre si las primas aún mantienen la distancia y si será invitada a la polémica boda.

Ángela Aguilar frente a sus fans anunció que se casará por iglesia con Christian Nodal, esto sin duda fue en un momento muy especial ya que se encontraba en su gira Libre Corazón por Estados Unidos.

De manera totalmente espontánea mientras firmaba autógrafos, Ángela Aguilar revelo que la ceremonia por iglesia se llevará a cabo en el mes de mayo.

¿Majo Aguilar está invitada a la boda de su prima?

Recientemente Majo Aguilar estuvo en contacto con los medios de comunicación por lo que le preguntaron sobre si va a asistir a la boda de su prima Ángela Aguilar con Christian Nodal. La joven decidió mantener la cautela y solamente aclaró que no tiene información al respecto de la boda por lo que sigue con su postura reservada ante los cuestionamientos que le realizan sobre su vida personal.

"No sabemos nada", manifestó Majo cuando fue interrogada sobre la celebración y además hizo hincapié en que prefiere mantenerse al margen de los asuntos que no le corresponden. Esto no fue todo ya que también dijo qué es su intención no es evadir el tema si no quiere respeta los espacios y decisiones de los demás.

"A mí me gusta hablar de mí, no es por algo egoísta, si no porque cuando me preguntan, no solo de mi prima, si no de cualquier otra persona, no me meto porque no me corresponde", dijo.

Ella se mostró muy firme en su postura de promover un mensaje positivo independientemente de las circunstancias. " Si puedo decir algo es que demos amor", enfatizó. De esta manera no hay indicios de que hayan mejorado su relación.