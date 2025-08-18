Hombre se convierte en “Lord Metrobús” por actitud en el transporte de CDMX

Los videos y las redes sociales se han convertido en una vidriera en la que se puede apreciar diferentes situaciones y sucesos de la vida diaria. Esto no solo ocurre en México, sino que el auge de las plataformas digitales lleva a las personas a documentar todo lo que sucede a su alrededor y a darle estado público. Tal es el caso de Lord Metrobús.

Ahora, un video grabado en la Ciudad de México (CDMX) se ha viralizado en las redes sociales y ha dejado al descubierto algunas de las situaciones que se viven dentro del transporte público. “Lord Metrobús” es el apodo que se ganó un joven pasajero con su actitud y los internautas no lo perdonaron.

¿Qué ocurrió con Lord Metrobús?

El video fue publicado en TikTok por un usuario que señaló que “en la estación Perisur de trolebús, se subió a esta persona que obstruyó ocupar el asiento de la ventana e insistió en no cederlo bajo el argumento que pagó los dos asientos y que le fue comentado a la conductora”.

#transportepublico #movilidadintegrada ♬ sonido original - Honguitrix ⚡️ @honguitrix En CDMX estación Perisur de trolebús, se subió esta persona que obstruyó ocupar el asiento de la ventana e insistió en no cederlo bajo el argumento que pagó “los dos asientos” y que le fue comentado a la conductora, cabe precisar que la unidad iba llena. Por consiguiente, se le explicó que es un transporte público y no un servicio de transporte particular; sin embargo, hizo caso omiso insistiendo que en el reglamento relativo al transporte público no prohíbe su acción, por lo que estaba permitido. Finalmente, un supervisor atendió los hechos y se le solicitó a la persona en cuestión que diera permiso a que ocuparan el lugar donde tenía su mochila. De acuerdo a lo comentado por diverso usuario, esta situación ya había ocurrido con esta persona, en donde no cede el asiento. Persona usuaria, se entiende que a veces uno está cansando y desea tener un viaje tranquilo o simplemente estamos de mal humor, no obstante, es importante tener en cuenta que no es justo anteponer nuestros interéses y comodidad en espacios públicos, porque más allá de transgredir tus derechos, estás violentando los de los demás usuarios y contraviniendo a la seguridad de los mismos que no ocupan un asiento por acciones como estas. Tengamos humanismo, empatía, humildad y seamos conscientes ante tales circunstancias. #cdmx

El internauta destacó que la unidad iba llena y que al joven “se le explicó que es un transporte público y no un servicio de transporte particular”. Más allá de esto, siempre según el relato de quien publicó el video, el pasajero “hizo caso omiso insistiendo que en el reglamento relativo al transporte público no prohíbe su acción, por lo que estaba permitido”.

¿Cómo terminó el video de Lord Metrobús?

En el video difundido en TikTok y otras redes sociales se observa a un supervisor conversando con el joven, a quien apodaron “Lord Metrobús”, y explicándole que debía darle permiso a una joven para que se sentara en el lugar en donde él llevaba su mochila.

Finalmente, aunque el asiento en cuestión fue ocupado por otra pasajera, el joven protagonista del video reclamó que se estaban violando sus derechos, demostrando su disconformidad por los reclamos de las demás personas e insistiendo en su postura. Las redes sociales han estallado tras la publicación del video y, además de apodarlo “Lord Metrobús”, las críticas hacia su accionar se han multiplicado.