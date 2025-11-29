Los 3 manteles más top de esta Navidad: si no están en tu mesa, estás fuera del trend.

La mesa de Navidad es el corazón de las fiestas, donde se reúnen familia y amigos para celebrar. Sin embargo, poco se habla del papel esencial que cumplen los manteles: no solo protegen la mesa, sino que también marcan el estilo y la personalidad de tu decoración, convirtiéndose en protagonistas del ambiente festivo.

Si quieres estar a la onda y sorprender a tus invitados, debes saber que los manteles adecuados hacen toda la diferencia. Para este final de 2025, tres estilos se llevarán todas las miradas: modernos, elegantes y con toques naturales. Elegirlos bien asegura una mesa armoniosa, cálida y digna de cualquier celebración.

1. Neutros y naturales (Minimalismo elegante)

Si te gustan las cosas simples pero con estilo, este es tu mantel. Se trata de tonos suaves como crema, beige o gris claro, con telas como lino o algodón que se sienten tan bien como se ven. No solo protege la mesa, también aporta una vibra elegante y relajada al mismo tiempo.

Fuente: Canva Los manteles de colores claros son clásicos pero perfectos para Navidad.

Lo mejor es que combina con todo: vajilla blanca, detalles en madera o centros verdes, y te salva si no querés recargar la decoración. Es ideal para quienes buscan que la mesa se vea chic sin esfuerzo y que dure más allá de las fiestas.

2. Retro / Rústico — calidez hogareña

Este estilo es un abrazo para la mesa. Piensa en colores terracota, verde oliva, tonos madera o tejidos con textura, como lino grueso o algodón rústico. Perfecto para darle a la mesa una onda acogedora, familiar y con un toque artesanal.

Fuente: Canva Animarse a colores poco convencionales en los manteles genera la sensación de la calidez hogareña.

Woman and Home recomienda complementar con servilletas de tela, centros con ramas de pino, piñas o velas, y te hace sentir como en una película navideña. Ideal si querés que tus invitados se sientan cómodos y que la mesa tenga ese aire cálido y lleno de recuerdos, lejos de lo demasiado perfecto.

3. Glamuroso y sofisticado — luz y elegancia

Si tu objetivo es deslumbrar, este es el mantel que necesitas. Colores profundos como bordó, verde esmeralda o azul noche, telas con caída elegante, detalles metálicos o bordados sutiles: todo suma para que la mesa sea un espectáculo.

Fuente: Canva Si quieres verte sofisticado, los manteles navideños de colores intensos pueden ser tus aliados.

Perfecto para combinar con copas que brillen, velas y vajilla con estilo, logrando un look festivo y sofisticado. Es el estilo que hace que todos digan “wow” apenas se sienten a la mesa, ideal para quienes aman una Navidad con glamour pero sin perder calidez.

¿Qué otros elementos no pueden faltar en la mesa navideña 2025?

Para la mesa navideña 2025, además del mantel y la vajilla, no pueden faltar detalles que hagan que cada lugar se sienta especial:

