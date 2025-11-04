5 plantas ornamentales de interior que son tendencia esta Navidad 2025: se ven bellísimas

Esta Navidad 2025, no todo gira en torno al árbol: las plantas ornamentales de interior también se han convertido en protagonistas de la decoración festiva. Cada vez más personas buscan llenar sus hogares de verde y vida con especies que aportan color, elegancia y un toque natural al ambiente navideño, por lo que expertos compartieron cuáles son las cinco opciones que marcarán tendencia esta temporada.

Además de embellecer los espacios, estos ejemplares botánicos transmiten calma, frescura y armonía, según especialistas de la revista Elle, creando rincones acogedores que complementan perfectamente al tradicional pino. Entre ellas, destacaron algunas clásicas como:



Helecho helado: es un tipo de musgo puntiagudo que suele verse en macetas y se vende durante los meses de invierno. Sus hojas con puntas blancas, que parecen haber sido sumergidas en nieve, se vuelven más brillantes con la llegada del invierno.

Campanillas de invierno: conocidas también como "la bella doncella de febrero", estas flores son dignas de admirar, con sus delicadas campanillas blancas que sobresalen de la nieve. Además, representan valores como la resiliencia y la esperanza.

Gardenias: durante las fiestas, son codiciadas por sus fragantes flores blancas y sus brillantes hojas verdes. Aunque no son tan duraderas, encantan con su delicioso perfume y su estética clásica.

Canva

Acebo yaupon : con sus bayas de color rojo cereza y sus brillantes hojas perennes, son un clásico navideño. Los recortes se pueden utilizar en una variedad de decoraciones navideñas, desde coronas y guirnaldas hasta arreglos florales y centros de mesa.

Romero: su aroma perenne y amaderado fresco deleita en cualquier época del año, aunque su atractivo herbal resulta especialmente especial durante la temporada navideña.

Otras opciones para decorar el hogar durante la Navidad

A su vez, el sitio de decoración Pinterest sumó otras formas de embellecer la casa durante la festividad, entre los que mencionaron objetos clave que combinan lo tradicional con las tendencias actuales:

