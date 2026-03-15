4 formas eficaces de mantener fresco el armario y evitar el olor a guardado

Un paso importante que solemos olvidar es mantener fresco el armario; con dicha técnica vamos a evitar el olor a guardado en nuestra ropa, pero en ciertos hogares puede resultar complejo de lograr, debido a que no hay buena ventilación o simplemente no tenemos el tiempo para hacerlo.

Al Extremo | Programa 14 de marzo del 2026

Para que puedas prevenir este molesto aroma, te vamos a detallar 4 formas eficaces que puedes usar, alternativas que muchas personas han empleado en sus casas con mayor facilidad.

¿Cómo evitar que la ropa guardada tenga un mal olor?

Es importante mantener fresco el armario para poder evitar el olor guardado en la ropa, un aroma que puede resultar ser muy desagradable para ciertas personas, además de afectar tu apariencia hacia los demás. Por eso se recomienda usar las siguientes formas eficaces para prevenirlo:

En las esquinas de tus armarios, solamente coloca jabones en pastilla aromáticos que tengas; eso ayudará a aportar los aromas a la ropa sin que sean fragancias muy intensas.

que tengas; eso ayudará a aportar los aromas a la ropa sin que sean fragancias muy intensas. Por otra parte, puedes colocar saquitos de flores secas ; igualmente, vas a crear un aromatizador en su interior, empleando fragancias naturales.

; igualmente, vas a crear un aromatizador en su interior, empleando fragancias naturales. En un recipiente agrega 3 cucharadas de bicarbonato de sodio con 5 gotas de aceite esencial de tu aroma favorito. Encima puedes amarrarle una tela delgada. Vas a aromatizar y prevenir la humedad en su interior.

de tu aroma favorito. Encima puedes amarrarle una tela delgada. Vas a aromatizar y prevenir la humedad en su interior. Otra opción es muy similar a la anterior, que consiste en colocar arroz crudo con unas gotas de aceite esencial; igualmente va a funcionar para prevenir el olor a guardado y al mismo tiempo va a aromatizar.

Claramente, para que cualquiera de las formas eficaces funcione constantemente, se recomienda cambiarlas cada 3 meses, ya que después de ese periodo su efectividad va a disminuir notablemente.

¿Cómo puedo ventilar mi closet?

Para evitar el olor a guardado y la humedad, se recomienda por lo menos abrir las puertas de tu armario y buro una vez al día; para mejorar el efecto, se recomienda tener una ventana abierta o un ventilador; esto nos ayudará a favorecer la circulación de aire.

Con el tip anterior y los trucos para mantener fresco el armario, lograrás ver grandes resultados, previniendo que tu ropa adquiera un olor desagradable. No esperes más y ponlos a prueba en los próximos días.