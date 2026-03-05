¡Atención! En estos lugares NO debes guardar los zapatos en casa, según el Feng Shui

El Feng Shui se ha convertido en una de las disciplinas más seguidas y utilizadas por chicos y grandes por igual gracias a la conexión que tiene con las energías y las buenas vibras. Dicho lo anterior, ¿sabías que esta disciplina recomienda que los zapatos no deben ser guardados en este lugar de la casa? Aquí conocerás la razón.

Uno de los principios básicos del Feng Shui deriva del hecho de colocar los objetos en un lugar en donde “no se salgan” del espacio establecido, esto a fin de encontrar la estabilidad, paz y armonía que se desea dentro del hogar. Ante esta situación, existen algunos lugares en donde no se recomienda colocar los zapatos por el mismo hecho.

¿En dónde NO debes guardar tus zapatos, según el Feng Shui?

El calzado es uno de los productos que más suciedad trae del exterior, refiriéndonos tanto al aspecto físico como energético. Ante este hecho, Nan Yi, experto en Feng Shui, establece que la ubicación de los zapatos puede afectar negativamente el equilibrio del hogar si es que estos no se encuentran en un espacio adecuado.

Por ejemplo, uno de los lugares en donde no se recomienda colocar los zapatos es en la puerta principal de la casa, pues el calzado amontonado o, bien, desordenado, genera una especie de obstáculo que impide la llegada de la buena energía a tu hogar, sobre todo, si los pares están sucios o han pasado demasiado tiempo en el exterior.

Del mismo modo, tampoco es recomendable dejar los zapatos en la cocina, pues este lugar se asocia directamente con la tradición y la prosperidad. Si dejas tu calzado en esta habitación, expertos en Feng Shui mencionan que se rompe simbólicamente con la armonía que llega a tu vida a partir del calor y la alimentación.

¿En qué parte del dormitorio se deben colocar los zapatos?

El dormitorio luce como la opción perfecta para dejar tu calzado después de un desgastante día de constantes actividades; sin embargo, es fundamental no dejarlos a la vista o, bien, guardarlos debajo de la cama, pues esta situación puede generar una sensación de peso que, incluso, puede afectar el sueño de la persona.