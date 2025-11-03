¿Cuáles son los mejores días del otoño para volar barato en México?

La temporada de otoño para volar en México llegó con importantes descuentos y rebajas para hacer turismo dentro del país. Así es como Expedia ha compartido cuáles son las mejores fechas para obtener pasajes de avión a precios accesibles.

Estos son los días más económicos para adquirir diversos servicios vinculados con el turismo interno. Pero la agencia también ha revelado la estrategia adecuada para volar a destinos internacionales.

Los mejores días del otoño para volar y hospedarse barato en México

Noviembre es un mes especial para los viajeros frecuentes del país. Esto se debe a que existen tarifas de vuelos y hospedaje más bajas que otras temporadas del año.

Así es como dicha agencia ha revelado que los vuelos nacionales más baratos estuvieron vigentes del 8 de septiembre y 20 de octubre. Pero uno de los días menos concurridos de noviembre será el martes 18. Por su parte, el domingo 23 de noviembre será el día más costoso para comprar pasajes.

En cuanto a los viajes internacionales, los precios más bajos se encuentran activos hasta el 27 de noviembre, ya que octubre tuvo su temporada alta. Respecto de las fechas para hospedarse de manera económica en el país, la agencia indica que será el periodo que comprende del 18 al 29 de noviembre. En el extranjero, el mejor precio se dará el domingo 9.

¿Cómo comprar pasajes de avión más baratos en México?

Para comprar pasajes de avión más baratos en México, los expertos recomiendan reservar con anticipación. Esto significa que deben ser al menos 2 semanas en viajes nacionales y 6 en internacionales.

Además, lo ideal es activar las alertas de precios bajos en las aplicaciones. Pero la estrategia se complementa aprovechando el ahorro en paquetes que contemplan vuelo más hotel. Este combo puede reducir costos hasta un 30%.