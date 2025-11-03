El Pueblo Mágico de Puebla donde es más probable ver ovnis y brujas, según la IA

El estado de Puebla está repleto de rincones llenos de historia, cultura y leyendas que hasta el día de hoy mantienen emocionados a más de uno. Es el caso de las anécdotas que aseguran, hay un Pueblo Mágico donde son mucho más normal de lo que podría pensarse que se den avistamientos de ovnis, brujas y otras figuras extranormales.

Estamos hablando de Atlixco, conocido por sus hermosas calles y las tradiciones que lo inundan de color durante la temporada navideña. Sin embargo, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, también tiene un lado mítico que atrae a miles de usuarios, en especial aquellos que quieren experimentar estas apariciones en carne propia.

Secretaría de Turismo, Canva Las zonas montañosas de Atlixco serían ideales para que se aparezcan brujas y extraterrestres

Y es que desde hace varios años, existe la creencia de que este destino no solo es el preferido de los turistas, sino que también de los extraterrestres y las naves espaciales. Pero eso no es todo, pues otra idea que se tiene es que sus zonas montañosas y alejadas de la civilización son el punto perfecto para que las brujas puedan pasar por ahí sin temor a ser descubiertas, justo como ocurriría en otras partes del país.

El misterioso monumento a los extraterrestres que hay en un Pueblo Mágico de Puebla

Para demostrar lo mucho que creen en la existencia de seres que vienen de otro mundo, el territorio de Atlixco cuenta con un monumento a los marcianos que se ha convertido en el favorito de los más curiosos.

De acuerdo con información de Fuerza Informativa Azteca Puebla, esta construcción se hizo en los años 80, cuando supuestamente se dio un avistamiento de un "Objeto Volador No Identificado". La forma pretende simular el vehículo espacial en el que se habrían transportado estos extraños visitantes, pero está hecho con un tanque de agua en desuso y se ubica en una zona alejada de los habitantes.

Así que ya lo sabes, si quieres experimentar en carne propia la emoción de estar en contacto con el mundo paranormal, el Pueblo Mágico de Atlixco podría convertirse en tu destino preferido. Lo mejor de todo es que tiene otros atractivos turísticos que harán que tu visita valga completamente la pena y te contagiará del furor que distingue a Puebla.