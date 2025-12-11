El mejor mercado de Oaxaca para disfrutar la merienda más sabrosa, según la IA
Encontrar el lugar adecuado para disfrutar una rica merienda es más fácil con la IA. Esta tecnología eligió el mercado ideal en Oaxaca.
Estamos en el último tramo del 2025 y las reuniones con amigos y familiares se hacen más frecuentes. Despedir el año con nuestros seres queridos ocupa parte de nuestra agenda diaria y mucho eligen compartir una rica merienda y conversación.
Es en este punto que la Inteligencia Artificial (IA) es puesta a trabajar con el fin de señalar cuáles son los mejores lugares para disfrutar de estos encuentros. Esta tecnología, en esta oportunidad, se ha centrado en un mercado del estado de Oaxaca como el mejor lugar para degustar la merienda más sabrosa.
¿El mejor mercado de Oaxaca?
El estado de Oaxaca posee muchos mercados y de los más variados. Abastos, artesanales y tianguis forman parte del amplio abanico de posibilidades que existen para disfrutar de “alimentos tradicionales hasta artesanías únicas en un estado con gran diversidad de mercados locales y temáticos”, señala Gemini.
Esta IA creada por Google afirma que “para disfrutar de la merienda más sabrosa y auténtica en la ciudad de Oaxaca, el lugar indiscutible es el Mercado 20 de Noviembre”.
¿Qué destaca al Mercado 20 de Noviembre?
Gemini afirma que “si bien el Mercado Benito Juárez es famoso por sus aguas frescas y compras, el 20 de Noviembre es conocido como el ‘comedor de la ciudad’ y es el epicentro de la merienda tradicional oaxaqueña: el chocolate con pan de yema”.
Esta Inteligencia Artificial dio a conocer las características que hacen del Mercado 20 de Noviembre el mejor para merendar:
- El Ritual del Chocolate y Pan de Yema: Al entrar a la zona de comedores, verás grandes mesas compartidas. La merienda clásica consiste en pedir un chocolate de agua o de leche (servido en un tazón de barro llamado jícara) acompañado de un gran pan de yema. Los locales suelen sumergir el pan directamente en el chocolate, el cual tiene una espuma espesa y deliciosa.
- Panaderías de Tradición: Dentro del mercado encontrarás puestos icónicos como Pan y Chocolate Esmeralda o la famosa Panadería La Soledad, donde puedes comprar el pan recién horneado. Incluso puedes llevar tu propio pan a las fondas para acompañar tu bebida.
- Variedad de Dulces y Antojos: Si prefieres algo distinto, puedes encontrar pan de cazuela (relleno de chocolate y pasas), marquezote o dulces regionales como los gaznates y barquillos rellenos de lechecilla.