Estamos en el último tramo del 2025 y las reuniones con amigos y familiares se hacen más frecuentes. Despedir el año con nuestros seres queridos ocupa parte de nuestra agenda diaria y mucho eligen compartir una rica merienda y conversación.

Es en este punto que la Inteligencia Artificial (IA) es puesta a trabajar con el fin de señalar cuáles son los mejores lugares para disfrutar de estos encuentros. Esta tecnología, en esta oportunidad, se ha centrado en un mercado del estado de Oaxaca como el mejor lugar para degustar la merienda más sabrosa.

¿El mejor mercado de Oaxaca?

El estado de Oaxaca posee muchos mercados y de los más variados. Abastos, artesanales y tianguis forman parte del amplio abanico de posibilidades que existen para disfrutar de “alimentos tradicionales hasta artesanías únicas en un estado con gran diversidad de mercados locales y temáticos”, señala Gemini.

Esta IA creada por Google afirma que “para disfrutar de la merienda más sabrosa y auténtica en la ciudad de Oaxaca, el lugar indiscutible es el Mercado 20 de Noviembre”.

¿Qué destaca al Mercado 20 de Noviembre?

Gemini afirma que “si bien el Mercado Benito Juárez es famoso por sus aguas frescas y compras, el 20 de Noviembre es conocido como el ‘comedor de la ciudad’ y es el epicentro de la merienda tradicional oaxaqueña: el chocolate con pan de yema”.

Esta Inteligencia Artificial dio a conocer las características que hacen del Mercado 20 de Noviembre el mejor para merendar:

