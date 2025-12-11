¿Marianne Gonzaga huye del país? Esto es lo que sabemos

Marianne Gonzaga sigue siendo tendencia en redes sociales, y ahora los internautas se han preguntado si la infleuncer huyó del país. La creadora de contenido subió una serie de historias donde la primera se dio el pasado miércoles 10 de diciembre y en la imagen se ve que está en un avión con un destino que parece ser Estados Unidos y con unos emojis de silencio.

¿Marianne Gonzaga huyó del país?

Marianne Gonzaga si salió del país, y los videos que ha subido la influencer a través de su cuenta oficial de Instagram lo confirman. Sin embargo, esta decisión podría tener consecuencias legales, ya que en estos videos se ve que no va sola y que su acompañante es su pequeña hija.

¿Marianne Gonzaga podría ser demandada?

Hace unos días se dio a conocer que, José Manuel Becerril padre de José Said Becerril quien es la expareja de la creadora de contenido, y con quien tuvo una pequeña niña llamada Emma; comentó que, el conflicto de la custodia de la menor ha aumentado, e incluso se hablan de consecuencias legales en contra de Marianne Gonzaga.

De acuerdo con José Manuel Becerril, quien es abogado de su José Saíd Becerril, habría exigido públicamente a Marianne Gonzaga una retractación mediática de las acusaciones que ha hecho en contra de su hijo.

¿Qué hizo Marianne Gonzaga?

Marianne Gonzaga saltó a la fama debido a un hecho muy lamentable, el cual se centra en trío amoroso, donde estuvieron involucrados Valentina Gilabert y José Said Becerril. Fue a inicios del 2025 donde la hoy Influencer apuñaló a Valentina en lo que fue un episodio de celos.

Los hechos ocurrieron cuando Gonzaga atacó con un arma punzocortante a Valentina Gilabert 16 veces, la modelo sufrió heridas graves en las vías respiratorias, manos, tórax, pecho y pulmones; para salvarla requirió de varias múltiples cirugías de emergencia.

Aunque Marianne fue detenida, la creadora de contenido no fue remitida a una prisión, ya que al momento de hacer la agresión era menor de edad, así que, el proceso legal determinó una sentencia de dos años y 8 meses en un internamiento preventivo.

Sin embargo, la primera condena no la cumplió toda, y de acuerdo con la aplicación de la legislación para adolescentes y un acuerdo reparatorio, hicieron que la influencer pudiera tener acceso a medidas alternativas como: pago de indemnización y libertad asistida; por lo que, tras 5 meses recluida, pudo salir e incluso recuperar la custodia de su hija.

