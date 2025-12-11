Esta es la playa con aguas termales más bonita de México

Para disfrutar de las vacaciones o las fiestas decembrinas, hay un lugar con aguas termales que es ideal para descansar como así también para escapar de las temperaturas bajas.

Esta playa es ideal para descansar, relajarse y dejar atrás la cotidianeidad. Podrás quitarte el estrés para comenzar un 2026 con muchas más energías . Alivia el estrés acumulado desde finales del año pasado.

¿Cuál es la playa con aguas termales más bonita?

Si lo que buscas es escapar de la rutina pues tienes que acudir a la playa Agua Caliente que se sitúa en el hermoso pueblo de La Ventana en Baja California Sur que tiene todo para ofrecerte.

Un dato a tener en cuenta es que todo el año sus aguas se mantienen cálidas con una temperatura ideal y su oleaje es tranquilo. Además, la vista de su atardecer o amanecer son totalmente hermosas ya que los colores del cielo se fusionan dando paso a tonalidades naranja, fucsia y violeta.

De acuerdo a lo que manifiestan los habitantes locales, el origen de sus aguas termales se originan en un volcán que está ubicado en las profundidades de la región.

Este es un lugar muy cálido.

En cuanto al entorno, está rodeado de montañas y aguas cristalinas que contribuyen a que tu estadía en el lugar sea más que satisfactoria. La naturaleza es el factor principal.

Otra cuestión a tener en cuenta es que te vas a encontrar con la presencia de pequeñas pozas que no son naturales sino que han sido creadas por los propios habitantes del pueblo o por turistas que han visitado el lugar.

Algo que se debe tener en cuenta es que el agua está caliente todo el tiempo por lo que hay que tener precauciones. Las temperaturas pueden ser elevadas.

