Dile adiós a la mesada de mármol de tu cocina, estos materiales se imponen en 2026
Las mesadas de mármol podrían ausentarse en las cocinas. Conocé los materiales que serán tendencia en 2026.
El 2026 llegó con grandes novedades para la estética de las personas y sus hogares. A las tendencias de la moda hay que anexarle aquellas que dan cuenta sobre los colores, materiales y texturas con las que debemos decorar nuestras casas.
En este marco, una de las miradas se posa sobre las cocinas y más precisamente en las clásicas mesadas. Por lo general, es el mármol el material que predomina y que por años ha sido ampliamente elegido por su belleza, brillo y elegancia, pero este año podría ser desplazado por otros materiales.
¿Adiós a la mesada de mármol de la cocina?
El mármol es uno de los grandes clásicos en la decoración de hogares y puntualmente en la cocina. Las mesadas se nutren de su elegancia pero en 2026 este material será reemplazado por materiales más versátiles que ofrecen belleza, resistencia y menor esfuerzo para su mantenimiento.
Los expertos en decoración de ambientes están dando a conocer las tendencias que se impondrán este año por lo que se le solicitó a la Inteligencia Artificial (IA) tomar nota de ellas. A través de la aplicación Gemini se logró establecer cuáles son los materiales que desplazarán al mármol de la mesada de las cocinas.
¿Qué materiales se impondrán en 2026?
Gemini indicó que “en 2026 la tendencia en las cocinas se aleja del mármol tradicional —hermoso pero delicado y poroso— para dar paso a materiales que priorizan la resistencia extrema y el mantenimiento nulo, sin sacrificar esa estética lujosa de vetas naturales”.
En este punto, la IA ofreció un listado con los materiales que están tomando el relevo este año y que pueden embellecer la mesada de tu cocina:
- Cuarcita (La "Superpiedra" Natural): Es la alternativa favorita para quienes no quieren renunciar a la piedra natural. A diferencia del mármol, la cuarcita es una roca metamórfica mucho más dura. Ofrece vetas dramáticas similares al mármol pero resiste mucho mejor el calor, los rayones y el grabado por ácidos (como el limón o el vinagre).
- Piedra sinterizada y superficies ultra-compactas: Materiales de ingeniería como Dekton o Neolith están en su auge máximo. Se fabrican imitando el proceso natural de creación de una piedra en minutos mediante altas presiones y temperaturas. Son indestructibles en el uso diario. Puedes apoyar una sartén hirviendo directamente o cortar sobre ellas sin tabla. Además, su porosidad es 0%, por lo que no se manchan jamás.
- Cuarzo técnico de Nueva Generación: Aunque el cuarzo lleva años liderando, en 2026 vemos versiones evolucionadas (como la tecnología HybriQ de Silestone) que utilizan materiales reciclados y menos sílice cristalina. Es el material más versátil en cuanto a diseño. Puede imitar cualquier tipo de mármol con una precisión asombrosa.
- Porcelánico de gran formato: Las placas de porcelánico extra grandes permiten cubrir islas enteras sin una sola junta visible. Es extremadamente higiénico y resistente a los rayos UV, lo que lo hace ideal para cocinas que se integran con el exterior o tienen mucha luz directa. Se utiliza no solo en la mesada, sino que continúa subiendo por la pared (backsplash) y hasta en los frentes de los muebles para un look monolítico.