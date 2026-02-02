Dile adiós a la mesada de mármol de tu cocina, estos materiales se imponen en 2026

El 2026 llegó con grandes novedades para la estética de las personas y sus hogares. A las tendencias de la moda hay que anexarle aquellas que dan cuenta sobre los colores, materiales y texturas con las que debemos decorar nuestras casas.

En este marco, una de las miradas se posa sobre las cocinas y más precisamente en las clásicas mesadas. Por lo general, es el mármol el material que predomina y que por años ha sido ampliamente elegido por su belleza, brillo y elegancia, pero este año podría ser desplazado por otros materiales.

¿Adiós a la mesada de mármol de la cocina?

El mármol es uno de los grandes clásicos en la decoración de hogares y puntualmente en la cocina. Las mesadas se nutren de su elegancia pero en 2026 este material será reemplazado por materiales más versátiles que ofrecen belleza, resistencia y menor esfuerzo para su mantenimiento.

Los expertos en decoración de ambientes están dando a conocer las tendencias que se impondrán este año por lo que se le solicitó a la Inteligencia Artificial (IA) tomar nota de ellas. A través de la aplicación Gemini se logró establecer cuáles son los materiales que desplazarán al mármol de la mesada de las cocinas.

¿Qué materiales se impondrán en 2026?

Gemini indicó que “en 2026 la tendencia en las cocinas se aleja del mármol tradicional —hermoso pero delicado y poroso— para dar paso a materiales que priorizan la resistencia extrema y el mantenimiento nulo, sin sacrificar esa estética lujosa de vetas naturales”.

En este punto, la IA ofreció un listado con los materiales que están tomando el relevo este año y que pueden embellecer la mesada de tu cocina:

