TV Azteca te lleva al concierto de LOS CUISILLOS ¡Entérate de todo!

TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar de lo mejor regional mexicano en el maravilloso concierto de Banda Cuisillos. Este 31 Octubre , la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para cantar sus grandes éxitos. ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases dobles para ti!

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Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.