TV Azteca te lleva al concierto de LULI PAMPIN ¡Entérate de cómo puedes asistir!

Vive un momento lleno me magia, baile y música coreando todos los éxitos musicales de LULI PAMPIN y prepárate para presenciar un concierto inolvidable el próximo domingo 25 de octubre en la Arena Monterrey.

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