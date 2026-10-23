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En Vivo

TV Azteca te lleva al concierto de LULI PAMPIN ¡Entérate de cómo puedes asistir!

¿Quieres bailar y cantar las mejores canciones de Luli Pampin? ¡TV Azteca y Ricardo Salinas te llevan a su concierto!

concierto luli pampín

Vive un momento lleno me magia, baile y música coreando todos los éxitos musicales de LULI PAMPIN y prepárate para presenciar un concierto inolvidable el próximo domingo 25 de octubre en la Arena Monterrey.

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

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