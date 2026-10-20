TV Azteca te lleva al concierto del grupo MALDITA VECINDAD ¡Entérate de todo!

TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar del mejor rock y ska. Este 30 Octubre, la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para cantar a todo pulmón los grandes éxitos de "Maldita Vecindad". ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases dobles para ti!

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