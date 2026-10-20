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En Vivo

TV Azteca te lleva al concierto del grupo MALDITA VECINDAD ¡Entérate de todo!

Vive una noche increíble en el concierto de Maldita Vecindad ¡TV Azteca y Ricardo Salinas te llevan a su gran evento!

concierto la maldita vecindad arena cdmx
|Crédito: Mezcalent

TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar del mejor rock y ska. Este 30 Octubre, la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para cantar a todo pulmón los grandes éxitos de "Maldita Vecindad". ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases dobles para ti!

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

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