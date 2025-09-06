¿Miedo a septiembre? Esto significa soñar con sismos, según la psicología

El mes de septiembre en México suele traer consigo no solo celebraciones patrias y el regreso a clases, sino también recuerdos relacionados con los grandes terremotos que marcaron la historia: 1985, 2017 y 2022. Cada año, la coincidencia de fechas y los simulacros programados reavivan temores, al grado de que muchas personas reportan soñar con sismos.

Desde la psicología, estos sueños tienen un trasfondo mucho más complejo que el simple miedo a un nuevo temblor. De acuerdo con especialistas, soñar con un terremoto puede reflejar procesos internos, emociones reprimidas y conflictos personales que nada tienen que ver con la actividad sísmica real.

¿Por qué soñamos con sismos en septiembre?

Una psicóloga experta explica que el simbolismo de los sueños con sismos es altamente individual. Aunque un movimiento telúrico pueda detonar recuerdos, lo que realmente influye es la llamada “realidad interna”, formada por experiencias de infancia, relaciones familiares y la historia de vida de cada persona.

Soñar con derrumbes, destrucción o caos puede simbolizar ansiedad, enojo reprimido o la necesidad de reconstruir aspectos personales. En cambio, sobrevivir a un sismo dentro de un sueño puede interpretarse como resiliencia y capacidad de enfrentar los problemas.

¿Qué hacer si soñar con sismos se vuelve recurrente?

De acuerdo con la psicóloga, cuando un sueño se convierte en pesadilla significa que la mente no ha logrado procesar adecuadamente las emociones. En estos casos, el insomnio y la ansiedad suelen acompañar al soñador. Por ello, recomienda buscar acompañamiento psicológico que ayude a interpretar de manera profunda lo que ocurre en el mundo interno de cada persona.

Así, aunque septiembre puede detonar recuerdos colectivos, no todos los sueños con sismos están vinculados con la realidad externa, sino con el modo en que cada individuo procesa sus emociones.

Además de lo anterior, la especialista recuerda que soñar con sismos en septiembre puede intensificarse debido al constante bombardeo mediático sobre la fecha y los simulacros, lo que funciona como un recordatorio inconsciente.