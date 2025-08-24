Esta es la moneda mexicana que tiene un costo de hasta millón y medio

Es usual que en ciertos años, las autoridades pongan a circulación alguna moneda mexicana conmemorativa, ya sea para celebrar el aniversario de un hecho histórico o enaltecer a algunas figuras de nuestro país. Para los coleccionistas, es un gran momento para buscarlas, debido al gran valor que tienen.

Es una realidad, que hay una pieza que puede tener un costo de hasta millón y medio de pesos, posiblemente podría estar almacenada en tu casa. Para que te informes, te diremos sobre qué edición se trata.

¿Qué ejemplar es cotizado por los coleccionistas?

Se trata de la moneda mexicana de 5 pesos que tiene a Francisco Villa montando a caballo. Se menciona que su valor se debe a que es una versión conmemorativa por ser el centenario de la revolución. A diferencia de otros ejemplares que tienen varios años de antigüedad, este ejemplar estuvo disponible en el 2008.

Se destaca por ser una pieza circular y tener el clásico centro de bronce y el anillo de acero inoxidable. En el anillo veremos la leyenda del “Centenario de la Revolución. México 2010”, te será muy fácil identificarla de las otras monedas que tenemos en la actualidad. Debido a su rareza, en la actualidad puede tener un costo de hasta millón y medio de pesos, monto que puede disminuir y aumentar según el estado en el que se encuentre.

¿Qué situación afecta en su precio?

Por ejemplo, para la moneda mexicana con Francisco Villa, es fundamental que la moneda se encuentre en buenas condiciones, donde sus relieves no se vean desgastados y tenga un buen brillo, puesto que son características que indican que no estuvo en circulación durante mucho tiempo. Logrando obtener un costo de hasta un millón y medio de pesos o más.

A diferencia de tener una pieza desgastada, sucia y con los relieves ya no tan marcados, provocará que su precio sea mucho menor, perdiendo valor en el mercado entre los coleccionistas. Al momento de venderla, ten en mente un precio y compara los ejemplares con otros vendedores, para que puedas hacerte una idea del precio en que puedes venderlo.