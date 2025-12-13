Estos son los signos que tendrán fortuna en 2026, según la astrología

Estamos a punto de recibir el año 2026 que, de acuerdo a la astrología, no será uno más debido a que se presentará con expansión, suerte cósmica y transformación profunda.

Quiénes se verán muy favorecidos serán 3 signos del Zodiaco que tendrán la mayor influencia positiva de los movimientos planetarios.

Aquellos afortunados en el próximo año serán los signos de Leo, Géminis y Sagitario. Otros que también podrán disfrutar de la buena suerte serán los de Cáncer y Acuario que pasarán por procesos importantes en cuanto a crecimiento personal y emocional.

¿Por qué el 2026 será poderoso?

El 2026 viene con muchos cambios por qué habrá una acción simultánea de 3 fuerzas astrológicas. Así es que tenemos a Júpiter el planeta de la expansión y la abundancia.

Por otro lado, tenemos a Urano que es el motor del cambio y las revoluciones personales. Por último tenemos a Marte y Plutón qué van a impulsar transformaciones profundas, determinación y poder personal.

¿Cuáles son los signos afortunados en el 2026?

Leo

Leo será uno de los signos que dominará en el 2026. El primero de julio, Júpiter entrará en su signo y se quedará ahí hasta que finalice el año. Esto creará una ola de magnetismo, liderazgo y oportunidades qué pocos podrán igualar.

El 31 de agosto estará el trígono Júpiter-Saturno que llevará a las metas a largo Plazo Consolidadas.

En noviembre habrá una conjunción de Marte- Júpiter lo que llevará a carisma, poder y liderazgo imparable.

Leo será un gran líder en el 2026

Géminis

Llegamos a Géminis quien tendrá un año de ideas brillantes, decisiones audaces y una revolución personal inevitable.

Urano transitará a su signo desde mayo por lo que iluminarás su mente como nunca. También tenemos que tener en cuenta que en enero Marte-Plutón dará poder mental y comunicaciones estratégica.

También en mayo habrá una conjunción Sol-Urano que iniciará un nuevo camino. Por último en el verano habrá aspectos de Venus -Júpiter y Marte- Urano que dejarán una abundancia emocional y acciones decisivas.

Sagitario

Sagitario es un signo muy optimista y se convertirá en un imán de el éxito en el año 2026. Recibirá apoyo cósmico para poder convertir sus sueños más grandes en proyectos concretos.

En enero Marte- Plutón se unirán para darle fuerza a convicción y liderazgo. Para febrero Saturno-Neptuno activarán la organización de metas a largo Plazo.

En agosto el trígono de Júpiter y Saturno apoyan para materializar grandes ideas. Por último noviembre tendrá a Marte y Júpiter en Leo por lo que le regalarán oportunidades globales.