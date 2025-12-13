Así debes limpiar tu árbol de Navidad antes de Nochebuena para quitar las malas energías

En el mes de diciembre uno de los elementos que no puede faltar en los hogares es el árbol de Navidad ya que nos transporta a la magia de esta celebración. Sin embargo, muy pocos tienen en cuenta en que se convierte en un centro energético del hogar qué es sinónimo de unión, alegría y esperanza.

Es importante también tener en cuenta que este objeto tan importante puede llegar a acumular energía estancada debido al paso del tiempo, el lugar donde estuvo guardado o incluso por la vibración que tenían aquellas personas que los manipularon antes de llegar al hogar.

Los expertos en canalización energética manifiestan que es muy importante limpiar el árbol de Navidad antes de que llegue la Nochebuena para permitir que las bendiciones fluyan sobre todo en una temporada donde la energía espiritual tiene mucha más fuerza.

¿Cómo limpiar la energía del árbol de Navidad?

Si bien todos los objetos físicos guardan y emiten frecuencias energéticas, en adornos navideños particularmente pasan la mayor parte del año guardados en un lugar con poca circulación energética como son los áticos, las bodegas, closet o las cajas cerradas.

Esto lo que provoca es que se acumulen las vibraciones densas o estancadas, que el ambiente emocional del año anterior haya quedó impregnado y la decoración pierde su brillo energético.

Es importante que hagas la limpieza antes de la Nochebuena.|Unsplash

En el caso de que hayas comprado un árbol nuevo también es importante limpiarlo porque hay personas que lo manipularon antes de que llegara a tu casa y pueden quedar sus energías impregnadas.

Para poder purificar a tu árbol de Navidad no debes llevar a cabo procedimientos complejos ya que solo necesitas intención, tiempo y algunos elementos.

Lo primero que debes hacer es abrir ventanas y puertas para que circule el aire fresco. En el caso de que el árbol tenga algún Adorno roto es mejor tirarlo. Todos los años debes agregar un artículo nuevo para poder activar la frecuencia de la abundancia.

Ritual con incienso

Debes utilizar inciensos de sándalo, mirra, rosas o vainilla. Una vez prendido vas a pasarlo alrededor del árbol dibujando círculos y lo mismo harás con los adornos. En el caso de que el árbol ya esté montado debes poner el incienso en la base para que el humo ascienda curando todo el árbol.

Ritual con campanas o cuencos sonoros

Otro ritual que puedes llevar a cabo es promedio de la utilización del sonido que es un purificador natural. Vas a colocar las campanas sobre el árbol o toca un cuenco tibetano cerca para que la vibración sonora active su energía interna.

Todo sencillos pasos vas a poder atraer protección, limpieza espiritual y conexión con la energía de la Madre Tierra.