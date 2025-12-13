Esta es la mejor hora para ver la lluvia de estrellas en México

Un evento maravilloso tendrá en México este fin de semana, ya que habrá una lluvia de estrellas . Las Gemínidas serán responsable de iluminar el cielo este sábado a la noche y el domingo 14 de diciembre.

Los expertos en Astronomía manifiestan que este es uno de los eventos más esperados debido a que se podrán observar los meteoros más intensos del año.

Debes tener en cuenta que la lluvia de meteoros, se puede observar en un lapso de tiempo pero hay momentos en los que son más visibles. En cuanto a las Gemínidas, cumplen en esta regla y son visibles desde el 4 de diciembre pero será este fin de semana donde se podrán apreciar.

Desde la Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM) y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica(INAOE);han manifestado que este din de semana es óptimo para verlas. Cabe destacar que el sábado 13 serán visibles con más facilidad, pero el domingo 14 será más factible verlas a simple vista.

¿Cuál es el mejor momento para ver la lluvia de estrellas?

Para este sábado 13 y el domingo 14, el mejor horario para ver la lluvia de estrellas de las Gemínidas será en la madrugada. En el caso del domingo 14-que es cuando será su máximo día de exhibición-,se deben observar a las 2 de la madrugada.

Las Gemínidas son una de las lluvias de meteoros más intensas del año.

Las cuales podrás observar con mayor facilidad este 13 y 14 de diciembre.#INSIVUMEH, Desarrollo geocientífico para todos. #SomosINSIVUMEH #Guatemala pic.twitter.com/91uufZQNvY — INSIVUMEH (@insivumehgt) December 14, 2023

Desde la NASA han advertido que para ver el espectáculo astronómico tienes que hacer lo siguiente:



Ubicarse en lugares libres de contaminación lumínica

Ubicarse en espacios libres de edificios o construcciones que obstruyan el cielo

También se recomienda revisar el pronóstico del clima que ofrece el Servicio Meteorológico Nacional.

Estas estrellas son las “más intensas del año” y se producen cuando la tierra pasa a través de los restos de polvo y escombro dejando por el asteroide 3200 Phaethon.

Por último, tenemos que mencionar que se han observado desde la antigüedad y se cree que los primeros registros datan del siglo XIV.