VIDEO/ Así luce Martha Higareda tras dar a luz a sus gemelas y pasar por un delicado momento de salud

El 18 de noviembre Martha Higareda y su esposo Lewis Howes, se convirtieron en padres de sus hermosas gemelas. Sin embargo no todo fue color de rosa ya que la modelo y una de las bebés tuvieron complicaciones durante el parto.

Luego de un tiempo de mantenerse lejos del ojo público, Martha Higareda y el ex jugador de fútbol, se mostraron por primera vez luego del nacimiento de las gemelas. Así también es que ambos compartieron mensajes románticos que se volvieron virales.

¿Cómo luce Martha Higareda luego de tener a las gemelas?

Como mencionamos anteriormente, Martha Higareda se mantuvo lejos de las redes sociales durante varias semanas. Ahora la actriz decidió reaparecer con su esposo en videoen el que muestran cómo es su día a día juntos.Ademásno dejaron de presumir su faceta como papás.

También se puede ver en el video a la modelo y su esposo realizando ejercicios de respiración. Luego se los puede observar cuidando de sus gemelas para finalmente terminar mostrando como es su decoración navideña.

Así es que Lewis Howes, publicó este video en el que Martha Higareda también le demostró todo su amor a su esposa. Así es que le dijo que lo ama y ante esta muestra de cariño pues el exfutbolista profesional le respondió de la misma manera.

Sin dudas los seguidores quedaron muy contentos ante la primera aparición de Martha Higareda tras convertirse en mamá de gemelas. En los comentarios le decían que luce bastante bien y le desearon lo mejor en esta etapa.

¿Cuántos hijos tiene la actriz?

Martha Higareda y Lewis Howes se convirtieron en padres el pasado 18 de noviembre. Si bien tanto la actriz como una de su bebé atravesaron problemas de salud, pudieron recuperarse y volver a casa.

El embarazo de Higareda fue de alto riesgo pero no se han dado detalles sobre qué problemas atravesaron. Afortunadamente la familia se encuentra en buen estado de salud.