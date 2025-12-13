Señalan a Christian Nodal de serle infiel a Ángela Aguilar con su violinista. ¡Aquí el video que sería la prueba!

En una reciente presentación del cantante Christian Nodal se viralizó un video que ya está causando polémica debido a que se observa como una de sus violinistas hace un gesto facial muy particular, lo que ha generado especulaciones sobre una posible infidelidad a su esposa Ángela Águilar.

¿Christian Nodal fue infiel a Ángela Aguilar con su violinista?

En el video que ya circula en internet se ve como su violinista, Esmeralda Canape, hace unos gestos que miles de usuarios señalan de burla, al momento de besarse Nodal y Ángela Aguilar en el escenario. Por otro lado, este gesto no fue solo de parte de ella sino también de otra violinista. Ambas hacen una especie de complicidad a través de miradas y risas que fueron sumamente notorias y que el público no dejó pasar por alto.

Los comentarios de diversos internautas señalan que es posible que ambas supieran algo que Ángela Aguilar desconoce; es decir, un posible engaño en el matrimonio de la pareja. Sin embargo, no hay fuentes oficiales que confirmen dicha información más que las teorías que se han generado a partir del video.

¿Ángela Aguilar despide a la violinista de Christian Nodal?

Uno de los comentarios más difundidos es que trás la polémica de las violinistas, Ángela Aguilar despidió a Esmeralda Canape. Todo esto surge ya que en una ocasión durante una presentación musical de Christian Nodal, el artista le dió a beber alcohol en la boca a la violinista, lo que provocó sospechas sobre algo más que una amistad al mostrarse mucha confianza entre ambos, por consecuencia un enojo por parte de Ángela.

Por otro lado, lo que está confirmando esta sospecha es que durante el último concierto de Nodal, en Chicago, Esmeralda no estuvo presente, ya que no se le observa en fotografías y la también artista no compartió nada en redes sociales, pues se encuentra en Ciudad Juárez ofreciendo presentaciones y no en Chicago junto a Nodal. Sin embargo, en su biografía de instagram aún cuenta con el arroba de Nodal en la descripción de su perfil.

Esta polémica no es la primera que daña al matrimonio de Nodal y Ángela. Constantemente hay especulaciones de ruptura debido a fans o se generan teorías de rompimiento debido a actitudes por parte de ambos esposos.

