Mr. Beast arriesga la vida de un hombre; le ofrece dinero para estar en una casa incendiada

El creador de contenido (considerado el mejor del mundo) recibió muchas críticas por la temática de su último video, en el cual encerró a una persona en un incendio real para que este saliera de ahí. Obviamente esto ocurrió con un premio económico como incentivo, pero la gente vio que esto era demasiado por parte de Mr. Beast, quien sigue generando contenido viral para compartir.

¿Mr. Beast encerró a una persona en un incendio?

Sí, la respuesta a esa pregunta es un sí rotundo. Sin embargo, las opiniones alrededor de este video se vuelven contrarias. Quien vivió esta prueba en carne propia es un experto doble de riesgo. Por ello, muchos se tranquilizaron con el video del influencer estadounidense. Pero eso no fue suficiente para otras personas que ya vieron demasiado riesgo en la necesidad de producir contenido para su marca personal.

El video consistió en este hombre viviendo siete pruebas de escapismo mientras el fuego impregnaba la estructura donde estaba metido. El fin era recolectar bolsas que contenían medio millón de dólares. Ante eso, muchos siguen sorprendidos con la manera de reinventarse por parte de un creador de contenido que está haciendo las cosas en otro nivel, según muchos de sus compañeros de profesión.

¿Mr. Beast contestó ante las críticas por su video?

Sí, al ver que el video se llenó de hate por “estar buscando algún final trágico”, el youtuber indicó que él trabaja con gente profesional y que tiene todas las medidas de seguridad listas para actuar en caso de que sea necesario. Estas fueron sus palabras exactas:

“Si tienen curiosidad, obviamente teníamos ventilación para el humo y un interruptor de seguridad para apagar los incendios. Hicimos pruebas exhaustivas con profesionales y el tipo del video, como se mencionó, es un especialista profesional. Me tomo la seguridad más en serio de lo que jamás se imaginarían”.