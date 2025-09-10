Speed ya no se toma fotos con los fans; esta es la razón de esa controvertida decisión

El mundo del stream es algo que se ha ido transformando con el paso de los años. Hoy dicha labor es reconocida a nivel mundial y hay grandes referentes como lo es el caso del estadounidense, Speed. Este hombre llevó el juego a las calles, sacándolo de las habitaciones y la camara fija, por ello llegó a la decisión de no darle más fotos a los fanáticos.

¿Por qué Speed no está concediendo más fotos a sus fans?

Este streamer norteamericano ha sido la sensación por su capacidad para reinventarse y llevar el juego afuera. Si bien, su carisma y explosividad delante de una cámara le permitieron posicionarse entre los más queridos, hoy hace streams en diferentes partes del mundo, recorriendo a pie las calles de las ciudades y exponiéndose a un caos total. Sin embargo, en estos momentos la gente está reaccionando con extrañeza, pues ya no se está tomando fotos con los fanáticos.

Pero para esta situación existe una explicación más que convincente, y es que la dinámica de sus directos obviamente se ve interrumpida de manera constante porque los fanáticos se acercan a pedirle foto. Por ello la decisión que tomó por la practicidad, es que simplemente se toman un momento delante de la cámara como si fuera una foto e invita a las personas a ir al stream para tomar una captura de pantalla.

Porque encontró una nueva manera de tomarse fotos con sus fans: ellos solo tendrían que hacerle una captura de pantalla al stream.pic.twitter.com/2eQHLkGlWF — Tendencias Stream (@TndenciaStream) September 9, 2025

¿Dónde se encuentra Speed en estos momentos?

Como se comentó desde el inicio, el streamer estaba viajando por el mundo pero aún no recorría su propia tierra. Por ello, la gira iniciada el pasado 28 de agosto estará visitando cerca de 25 estados de los Estados Unidos. Incluso ya hay planes para concretar un encuentro con Mr. Beast, quien es considerado el youtuber-influencer más importante del mundo. Por ello, Speed sigue conquistando fronteras y ahora lo hará en su nación, instalándose como uno de los más grandes del momento en el mundo de internet.

