Por esta razón las mujeres son más felices que los hombres, según Harvard

Son muchos los mitos que hay en torno a la forma en cómo se encuentra la felicidad y si esta depende de distintos factores, entre ellos los económicos, sociales o familiares. Ante ello, expertos de la Universidad de Harvard han dado a conocer que las mujeres son más felices que los hombres por estas razones.

Esta investigación data de muchas décadas en el pasado, más precisamente desde el año 1938; sin embargo, cuenta con características tan llamativas que sigue vigente hasta nuestros días y que indica que, en esencia, las mujeres suelen ser más felices que los hombres. ¿Bajo qué parámetros se sustenta esta información?

Harvard: ¿Por qué las mujeres son más felices que los hombres?

En primera instancia, debes saber que el estudio siguió de cerca la vida de cientos de personas a lo largo de las últimas décadas. En esencia, el mismo menciona que ni la familia, el dinero o el éxito profesional destacan como las primeras razones o fundamentos por los cuales una persona se identifica a sí misma como alguien feliz.

Bajo este punto, el estudio revela que el pilar principal de la felicidad son las relaciones significativas interpersonales. En este sentido, son las mujeres quienes suelen tener más conexiones de este tipo, principalmente, en cuanto a vínculos de amistad se refiere, lo cual les permite, en esencia, ser más felices que los hombres.

Los expertos de la Universidad de Harvard mencionan que compartir tiempo, emociones, vivencias y experiencias con personas cercanas en cuanto a vínculos afectivos se refiere eleva el nivel de felicidad en las personas, lo cual indica que las mujeres, al tener conexiones más fuertes, tienden a tener esta emoción de manera más palpable.

¿Cuáles son las principales diferencias de amistad entre hombres y mujeres?

Robert Waldinger, director del estudio de Harvard , revela que las mujeres tienen lazos más estrechos con sus amigas toda vez que suelen participar en encuentros o actividades compartidas, así como distintas conexiones a distancia como los son los mensajes de texto, videollamadas o llamadas para sentir el apoyo y la compañía de este ser.