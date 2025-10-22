Revelan detalles de la muerte del vocalista de La Sonora Dinamita: ¿Qué le pasó?

El grupo de “La Sonora Dinamita”, de Lucho Argain y Xiu García, dieron a conocer el lamentable fallecimiento de un amigo y compañero, llamado Toño Peregrino. Ellos compartieron un video y un mensaje por medio de las redes sociales, con el objetivo de darle el último adiós al reconocido cantante.

¿De qué murió de la Sonora Dimanita?

Por medio de su cuenta de Instagram, el grupo de la Sonora Dinamita, lamentaron el fallecimiento del vocalista quien había participado en la agrupación durante muchos años.

A la publicación se adjuntó un video recordando algunos de los momentos de Toño Peregrino, “La Sonora Dinamita” expresó sus condolencias a los familiares y amigos del vocalista, además, aseguraron que su legado permanecerá para siempre en la música tropical.

“Gracias, Toño, por compartir tu talento con nosotros, por ser parte de nuestra historia y por hacer vibrar al mundo con tu voz”, se puede ver en el mensaje.

Si bien la noticia se dio a conocer por el grupo y sus redes sociales, se desconocen las causas de la repentina muerte de Toño Peregrino, vocalista de “La Sonora Dinamita”. Lo poco que se sabe es el mensaje que compartió la agrupación.

¿Quién era el vocalista de La Sonora Dinamita?

Toño Peregrino, se llamaba verdaderamente David Antonio Rodríguez García, fue percusionista, cantante fue sobrino directo de Toña La Negra, una de las más grandes intérpretes de Agustín Lara, y continuó el legado musical de su familia con pasión y orgullo hasta sus últimos días.

X Era un cantante muy reconocido.

La muerte del cantante fue dada a conocer este miércoles 22 de octubre, y era considerado uno de los máximos exponentes de la música tropical. Sin dudas el mundo de la música lamenta esta gran pérdida.

Durante su carrera, Toño Peregrino colaboró en las agrupaciones de “Los Gatos Negros” y “Banda de las Estrellas”. En los últimos años trabajó junto a “La Sonora Dinamita”,quienes fueron los encargados de confirmar su fallecimiento.