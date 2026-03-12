7 diseños de uñas estilo talavera, perfectas para mujeres de 40 y 50 años; un manicure artesanal, discreto y elegante

Una de las cosas más bellas del manicure es que las posibilidades son casi infinitas en cuestión de inspiración: de la naturaleza hasta las diferentes artes decorativas puedes hallar belleza digna de llevar en tus manos. A continuación te mostraremos algunos diseños de uñas estilo talavera, para que una de las artesanías mexicanas más bonitas te ayude a impactar con tu look.

Las siguientes opciones son elegantes, modernas y aesthetic, perfectas para mujeres de 40 y 50 años que deseen un estilo fuera de lo común pero sofisticado al mismo tiempo.

Cabe recordar que la talavera poblana es reconocida como un Patrimonio de la Humanidad y tiene una historia que se remonta al siglo XVI. Esta técnica de decoración en cerámica tiene al blanco y azul como colores más distintivos, aunque no únicos; es prácticamente inconfundible y se caracteriza por su gran calidad.

7 ideas de uñas estilo talavera para mujeres de 40 y 50 años

|Crédito: Instagram. @enunitas

1. En uñas cortas

Comenzamos nuestro listado con un diseño de uñas estilo talavera que refleja muy bien la textura y perfección de esta técnica artesanal. Literalmente, parece como si llevaras piezas de fina cerámica en tus manos. Se hizo en uñas cortas y con un patrón bastante equilibrado, que no resulta demasiado llamativo.

2. El azul es protagonista

|Crédito: Instagram. @bri_didmynails

En este diseño, el énfasis se encuentra en el color azul que cubre completamente algunas uñas. En otras, solamente hay decoración con motivos típicos en las puntas.

3. El blanco es protagonista

|Crédito: Instagram. @stokam_nails

Aquí, el color predominante es el blanco y los detalles son azules, para un look un poco más discreto y fácil de combinar. También resulta más favorecedor para mujeres de 40 y 50 años, pues el blanco es uno de los mejores colores para estilizar las manos.

4. Uñas estilo talavera con base transparente

|Crédito: Instagram. @nailsby_danialves

Si te gustan los manicures de base nude con decorados, esta es una opción perfecta para replicar la belleza de la talavera poblana. Los colores blanco y azul están presentes en el patrón decorativo, pero no sobrecargan la superficie de las uñas.

5. Look minimalista

|Crédito: Instagram. @chulalashes.ab

Esta es una de las opciones más minimalistas que podrías llevar. Se pueden considerar uñas estilo talavera porque los patrones decorativos se parecen mucho a los que se trazan en la artesanía mexicana, pero se hicieron en blanco sobre una base nude.

6. En uñas almendra

Un decorado de tipo artesanal, combinado con una forma almendrada y con las clásicas puntas francesas, puede dar como resultado un manicure elegante e ideal para la oficina.

7. Con corazones

|Crédito: Instagram. @xou_nailart

Finalizamos con nuestra lista de uñas estilo talavera con un diseño más atrevido, que no solo muestra patrones abstractos sino también corazones de color blanco con azul.