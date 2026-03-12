LOVE THE 90’S: TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar de la mejor música noventera.
Este 20 de marzo, la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para revivir todas esas canciones que marcaron a toda una generación… ¡y lo mejor de todo es que tenemos pases dobles para ti!
TV Azteca te lleva al concierto LOVE THE 90'S, el próximo viernes 20 de marzo en la Arena Ciudad de México. ¡Prepárate para vivir una noche inolvidable de baile, música y mucha fiesta con las mejores canciones que marcaron a toda una generación!
Lo único que tienes que hacer para participar es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.