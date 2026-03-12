El prompt definitivo para la IA: maquillaje personalizado según la ocasión

Muchas veces utilizamos la Inteligencia Artificial para tareas innecesarias que quizá podemos resolver por nosotros mismos, pero existen funciones que, aunque no son complicadas, nos brindan un abanico de ideas frescas al momento de realizar una tarea específica. Bien sea a través de Gemini, ChatGPT o la herramienta de su preferencia, podemos aprovechar este avance tecnológico para obtener consejos de belleza de alto nivel.

¿Sabía que la IA puede ayudarle a escoger el maquillaje exacto según la ocasión? Así es. Con una instrucción precisa, la herramienta le brindará opciones ajustadas a su tipo de piel, subtono y el evento al que asistirá. Solo debe copiar, completar y pegar el siguiente texto en su plataforma de confianza:

¿Qué prompt usar para una asesoría perfecta de maquillaje?

"Actúa como un maquillador profesional y experto en dermocosmética. Mi objetivo es que diseñes un look de maquillaje completo y una rutina de preparación de piel personalizada. Para que tu asesoría sea exacta, aquí tienes mi perfil:

Tono de piel: Mi piel es [clara / muy clara / porcelana / morena / muy morena].

Tipo de piel: Mi piel es de tendencia [grasa / mixta / rosácea / seca].

Condiciones específicas: Actualmente presento [acné activo / marcas de acné / poros dilatados].

Ocasión del evento: Necesito el maquillaje para una [boda de noche / salida casual / cita romántica / fiesta / reunión familiar / graduación / trabajo].

Basado en esto, por favor genera:

Preparación de la piel (Skincare): Recomienda texturas y activos (como bases matificantes o primers libres de aceite) para controlar el brillo y tratar el acné sin que el maquillaje se cuartee.

Base y corrección: Indica el tipo de cobertura ideal y subtonos que favorecen a mi piel, explicando cómo cubrir imperfecciones de forma natural.

Color y estilo: Sugiere una paleta de colores para ojos, rubor y labios que combine con mi tono de piel y sea adecuada para la ocasión mencionada.

Durabilidad: Trucos específicos para que el maquillaje soporte la oleosidad durante todo el evento”.

Extra: Si desea resultados aún más precisos, puede adjuntar una fotografía de su rostro. Esto permitirá que la IA identifique exactamente su estructura ósea y las zonas que requieren mayor cobertura.

Pero si prefieres algo más personalizado en uñas, aquí tienes algunas opciones.

