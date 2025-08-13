Nadie puede creer que esta moneda de 20 centavos hoy se venda en millones (todo por un error de acuñación)

Al momento de seleccionar nuevas piezas para sus colecciones, los expertos en numismática procuran elegir solo aquellas versiones que tengan algo en especial. Es por esto que la venta de dinero en efectivo que tiene errores de acuñación se ha vuelto tan popular y tal como pasa con esta moneda de 20 centavos, cuya transacción final alcanza una cifra millonaria.

Mediante locales especializados en la industria y páginas web dedicadas a negocios en línea, como Mercado Libre, se oferta un modelo que data del año 1956 y está inspirada en las pirámides que conforman el territorio mexicano. Y además de que por sus 80 años de antigüedad ya se considera de colección, este artículo tiene un costo de 4 millones de pesos mexicanos, es decir, un estimado de 214 mil 876 dólares, según el tipo de cambio actual.

Mercado Libre Por un detalle en su diseño, esta moneda de 20 centavos hoy vale millones

Los detalles disponibles de esta moneda de 20 centavos que hoy vale una fortuna, indican que cuenta con un error de acuñación, que aunque es poco perceptible, altera por completo su forma final. En las imágenes se aprecia que en ambas caras, este numisma hecho con bronce tiene un par de abolladuras, que aparentemente con el paso del tiempo han adquirido una apariencia verdosa.

Qué son los errores de acuñación en las monedas y por qué las vuelve tan valiosas

Se le conoce tradicionalmente como errores de acuñación a todos los fallos que existen en los procesos de fabricación en un tiraje de monedas y/o billetes, ya sea por equivocaciones humanas o problemas mecánicos. De acuerdo con información del sitio especializado Global Coin, dichas equivocaciones consisten en deformaciones del diseño e impresión.

En cuanto a las razones por las que este tipo de alteraciones aumenta tan drásticamente el valor nominal de una pieza, se debería al hecho de que las vuelven únicas. Esto significa que aunque existan otras ediciones de la misma corrida, ningún otro acervo tendrá una igual, justo como ocurre con esta moneda de 20 centavos por la que piden millones de pesos.