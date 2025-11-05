NO, nunca le des huesos a tu perro: este es el motivo por el que los pondría en riesgo, según veterinarios

Aunque parezcan un premio natural y muchos dueños crean que son inofensivos, los veterinarios advierten con firmeza: los huesos pueden ser extremadamente peligrosos para tu perro. Por tal motivo, profesionales de la salud animal recomiendan evitar dárselos y optar por alternativas seguras que satisfagan su necesidad de masticar sin poner en riesgo su vida ni su bienestar.

De acuerdo a especialistas del Mountain View Veterinary Hospital, permitirle a tu mascota que mastique huesos conlleva graves daños potenciales. Entre los que mencionaron:



Lesiones dentales: los perros pueden fracturarse los dientes, lo que provoca dolor, infección y la necesidad de tratamientos dentales.

los perros pueden fracturarse los dientes, lo que provoca dolor, infección y la necesidad de tratamientos dentales. Atragantamiento y obstrucción : los huesos pueden astillarse y romperse en fragmentos afilados, lo que representa un riesgo de asfixia. Si se ingieren, estos fragmentos también pueden causar obstrucciones intestinales, lo que puede provocar una emergencia potencialmente mortal.

: los huesos pueden astillarse y romperse en fragmentos afilados, lo que representa un riesgo de asfixia. Si se ingieren, estos fragmentos también pueden causar obstrucciones intestinales, lo que puede provocar una emergencia potencialmente mortal. Problemas digestivos: pueden causar estreñimiento, diarrea o pancreatitis. Los huesos grasos pueden provocar malestar gastrointestinal, y los fragmentos afilados pueden dañar el tracto digestivo.

Crédito: Pexels / Alexandre P. Junior

Esto puedes hacer si tu perro se come un hueso accidentalmente

De acuerdo a los expertos, si tu perro se come accidentalmente un hueso, deberás observarlo atentamente para detectar signos de malestar como vómitos, diarrea, letargo o dolor abdominal. En tanto, si el animal comienza a presentar algunos de estos síntomas, tendrás que contactar inmediatamente a un veterinario para que lo revise.

Sin embargo, los especialistas también explicaron que es fundamental seguir ciertas recomendaciones para prevenir riesgos para su salud si la mascota ingiere huesos, tales como:

