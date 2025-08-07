Ojo con esta moneda: hay quienes la venden hasta en 25.000 pesos y es muy común

Las monedas de 10 pesos son de las más comunes en México , pero hay ediciones especiales escondidas entre el montón de ejemplares que podrían aumentar significativamente su valor para los coleccionistas. Una de ellas es la conmemorativa de la Batalla de Puebla, que en Mercado Libre se ofrece por hasta $25,000 pesos. Pero, ¿qué la hace tan especial?

La moneda de 10 pesos conmemorativa de la Batalla de Puebla es de la familia C, según indica el Banco de México (Banxico). Fueron acuñadas en 2012 y, aunque son muy similares a las de la familia B, tienen una impresión distinta.

(ESPECIAL/Banxico) Así se ve la moneda de 10 pesos conmemorativa.

En el anverso aparece el Escudo Nacional en el centro, junto a la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” impresa en el anillo. Mientras que en el reverso se ve al general Ignacio Zaragoza sobre una textura que representa la lucha entre mexicanos y los colonialistas, aparece el texto “150 Aniversario de la Batalla de Puebla/5 de mayo” y los años “1862” y “2012”.

Esta edición especial no debe confundirse con la edición común que tiene impresa la Piedra del Sol.

¿Cuánto vale realmente la moneda de 10 pesos conmemorativa de la Batalla de Puebla?

Esta moneda conmemorativa de 10 pesos del aniversario de la Batalla de Puebla está en venta en Mercado Libre, como te comentamos. Sin embargo, el vendedor confundió a Zaragoza con Benito Juárez. Además, no explicó el motivo por el cual se oferta en esta fuerte cantidad.

(ESPECIAL) Un vendedor oferta la moneda de 10 pesos en $25,000 pesos en Mercado Libre.

No obstante, expertos en numismática de la plataforma Numista subrayan que se trata de una moneda con poco valor monetario, aunque sí que es codiciada por los coleccionistas.

En eBay una moneda similar se vende por 20 dólares, es decir, unos 372 pesos mexicanos. Así que todo dependerá de la oferta que realicen los compradores y del estado de conservación de la misma.

(ESPECIAL) Este es el precio de la moneda de 10 pesos conmemorativa en eBay.

Las claves para saber si una moneda es valiosa

Una moneda adquiere valor por muchas razones, pero las más comunes están relacionadas con la rareza y los errores que podrían tener a la hora de ser acuñadas. Las imperfecciones son valoradas por los numismáticos, aunque también se considera el material y el lugar de acuñación. Por eso, para evitar engaños, la mejor manera de asesorarse sobre el valor real de una moneda es acudir a un centro numismático especializado.