Piden 6 millones de pesos por esta moneda de 20: tiene una impresión que les encanta a muchos

En el mundo de la numismática, hay monedas que destacan no solo por su diseño , sino por detalles únicos que las convierten en joyas para los coleccionistas. En algunos casos, su valor se dispara, como esta moneda de 20 pesos, por la que actualmente están pidiendo 6 millones de pesos. Y es que tiene una impresión especial que ha cautivado a muchos y representa un pedazo de historia.

¿Cuál es la moneda de 20 pesos que venden en 6 millones?

Se trata de la moneda de 20 pesos conmemorativa del Bicentenario de la Marina-Armada de México que, según el Banco de México (Banxico), pertenece a la familia C1 y tiene forma dodecagonal; es decir, con 12 lados.

(Banxico) Esta es la moneda de 20 pesos conmemorativa del Bicentenario de la Marina-Armada de México de 2021.

Este ejemplar, acuñado en 2021, tiene un peso de 12.67 gramos y una impresión única que genera encanto. En el anverso, presenta el Escudo Nacional en el centro, junto a la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. Mientras que en el reverso aparece, de perfil, el teniente José Antonio Medina Miranda, junto a la goleta Iguala y el buque Patrulla Oceánica de Largo Alcance.

Si bien esta moneda suele venderse por unos cientos de pesos en eBay, un vendedor en Mercado Libre pide nada más y nada menos que 6 millones de pesos por ella, debido a que presenta errores que la hacen especialmente valiosa:

Tiene un error tipo Double Die en el anverso.

en el anverso. La grafila es más delgada en ambos lados del reverso.

(ESPECIAL/Mercado Libre) Esta moneda de 20 pesos se vende hasta en 6 millones de pesos.

Según indica el ofertante, ubicado en la CDMX (Ciudad de México), está abierto a negociar el precio.

¿Dónde puedes vender monedas valiosas en México?

Si sospechas que tienes una moneda que podría valer más de lo normal, pero no estás completamente seguro, en la Ciudad de México existen establecimientos especializados que pueden orientarte para determinar su valor auténtico. Incluso, en algunos de estos lugares también puedes venderla. Desde El Mundo de la Moneda; Numismática Carranza; hasta Casa El Barón Numismática, solo por mencionar algunas.