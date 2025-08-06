Esta moneda de 20 centavos antigua tiene algo que la hace venderse carísima: ¿la tienes?

La moneda mexicana es mucho más que un simple medio de cambio; representa siglos de historia, cultura y evolución económica. Desde los tiempos la antigüedad hasta el día de hoy, el dinero acuñado en el país ha reflejado los cambios sociales, políticos y artísticos de la nación. Por eso, no es raro que coleccionistas de todo el mundo se interesen por las piezas más singulares, ya que cada una cuenta una historia única.

Fuente: Canva

La moneda más buscada

Entre todas las monedas mexicanas, hay una que ha captado especialmente la atención: la de 20 centavos de 1983. A simple vista puede parecer común, pero su rareza y ciertas características particulares la han vuelto muy codiciada. En algunos casos, se han registrado ventas por varios miles de pesos, lo que ha despertado una verdadera fiebre entre quienes buscan tesoros en el fondo de sus cajones o en mercados de intercambio.

Lo que hace especial a esta moneda no es solo su año de emisión, sino también los posibles errores de acuñación, la baja circulación en algunas regiones y el diseño tan particular que tiene, la cual, realza la cultura mexicana. Estos detalles han convertido a esta pequeña pieza en un objeto de deseo entre los numismáticos, que valoran tanto su estética como su simbolismo. Sin ir más lejos, en una plataforma de venta, la ofrecen a $5.000 y esto se debe a que es una joya de otros años.

Las características de la moneda

Emitida por primera vez en la década de 1980, destaca por llevar grabada en el reverso una imponente representación de una cabeza colosal olmeca, símbolo de una de las civilizaciones más antiguas y misteriosas de la región. Esta imagen, sin ir más lejos, rinde homenaje a las raíces culturales profundas del país.

Fabricada en bronce-aluminio, la moneda tiene un diseño que ha capturado la atención de coleccionistas y amantes de la historia. La combinación de su estética distintiva, su valor histórico y su relativa escasez en buen estado de conservación ha hecho que algunos ejemplares, especialmente los de ciertos años como 1983, sean altamente buscados en el mercado numismático.