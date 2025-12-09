OJO: este es el tono de labios que te hará lucir más joven esta temporada, según expertos

El make up define cómo queremos mostrar nuestro rostro y puede realzar o apagar nuestra expresión según los tonos que elijamos. Por eso, si no quieres lucir más años de los que tienes, es fundamental prestar atención al color de labios que mejor armoniza con tu piel. En 2026 destacará un tono capaz de iluminar el cutis, equilibrar los rasgos y hacerte ver más espléndida que nunca, con una apariencia fresca, radiante y visualmente más joven.

Para los especialistas de Mujer Hoy, el gloss marrón chocolate se ha convertido en el tono estrella: sofisticado, elegante y muy versátil. Aporta volumen, brillo y un efecto sensual que rejuvenece al instante. La tendencia espresso, antes popular en sombras y rubores, ahora conquista los labios y tiene a las famosas completamente obsesionadas, aunque para algunas aún pueda sentirse un poco atrevida.

El tono de labios marrón chocolate aporta brillo, volumen y un efecto juvenil que transforma tu look al instante.|Fuente: Canva

Famosas como Hailey Bieber, Kylie Jenner y Emily Ratajkowski demuestran lo bien que puede lucir esta tendencia. Para sumarte, apuestan por glosses marrón chocolate que se volvieron virales: dan brillo, elevan el volumen y hacen que los labios se vean realmente espectaculares, perfectos para cualquier ocasión.

Paso a paso, ¿como usar este tono de labios de la mejor manera?

De esta forma clara y práctica podrás llevar el gloss marrón chocolate (o tono espresso) y aprovecharlo al máximo. Según El País, es un color ideal para usar de día o de noche y conseguir labios jugosos, voluminosos y con un efecto rejuvenecido.

1. Prepara la base

Exfolia suavemente los labios con un scrub o un cepillo de dientes suave para retirar piel seca y dejar la superficie uniforme.

2. Hidrata

Aplica un bálsamo nutritivo y espera unos minutos a que se absorba. Retira el exceso con un pañuelo para evitar que el gloss resbale.

3. Corrige el contorno

Si buscas mayor definición, coloca un poco de corrector o base alrededor del arco de cupido y a lo largo del borde de los labios para perfeccionar la forma.

4. Delinea estratégicamente

Elige un delineador neutro o ligeramente más oscuro. Traza el contorno con suavidad y difumina con el dedo para evitar líneas marcadas. Si quieres más volumen, perfila apenas por fuera del borde natural.

5. Rellena y aplica el gloss

Para más duración, rellena los labios con un bálsamo o una base de labial neutra. Luego aplica el gloss marrón chocolate, comenzando desde el centro y estirando hacia los extremos.

6. Da el toque final

Concentra un poco más de brillo en el centro para un efecto jugoso. Si deseas mayor fijación, presiona un pañuelo y sella con polvo translúcido. Finaliza con un toque de iluminador en el arco de cupido para resaltar la forma.

¿Cómo aplicar este tono de labios según el color de piel?

Si quieres sumarte a esta tendencia, lo ideal es elegir el marrón que mejor se lleve con tu piel. En tonos claros funcionan mejor los marrones neutros o fríos, mientras que las pieles medias u oliva brillan con los chocolates cálidos. Y si tu piel es oscura, un marrón profundo con un toque de brillo queda espectacular y súper sofisticado.

Existen distintos tonos de labial marrón que se adaptan según el color y subtono de cada piel.|Fuente: Canva

También importa la forma de tus labios. Si los tienes finos, concentrar el gloss en el centro ayuda muchísimo a dar volumen sin exagerar. Y si eres fan del acabado mate, no pasa nada: puedes usar un labial marrón chocolate mate, delinear, sellar y sumar solo un toque de brillo en el centro para un efecto tridimensional muy lindo.

Y como siempre, hay pequeños errores que conviene evitar. No apliques gloss en capas gruesas sobre labios resecos porque se verá parchado. Tampoco uses un delineador demasiado oscuro sin difuminar, porque endurece las facciones. Y procura no recargar el rostro con demasiados brillos: la clave está en equilibrar con una piel luminosa pero natural.