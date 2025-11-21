El truco perfecto: así es como puedes maquillar tus ojos para que se vean más grandes

Entre los trucos de belleza más aclamados por todas las mujeres, están aquellas técnicas que ayudan a resaltar una zona específica del rostro para mejorar su apariencia. Cuando se trata de la mirada, existe una forma de maquillar los ojos para hacerlos ver grandes y llenos de vida.

Lo mejor de todo es que no se necesita ser experta para obtener resultados fascinantes, sino que basta simplemente con saber qué productos son los indicados para este propósito y cómo aplicarlos. Es importante saber que se trata de varios pasos con el corrector, delineado y pestañas, que al fusionarse, hacen magia y transforman al instante.

Cómo poner el corrector para agrandar la mirada, según expertos

Una parte en las rutinas de makeup a la que no siempre se le da la importancia que merece, es al corrector, pues erróneamente se cree que solo sirve para disimular las ojeras. Y aunque este sí es uno de sus propósitos principales, la realidad es que cuando se sabe usar puede aprovecharse para otras cosas.

De acuerdo con un artículo de Vogue, la manera en que se pone el corrector también le da potencia a los ojos antes de maquillar pestañas y párpados. En este caso, lo ideal es poner un poco de producto en las esquinas y distribuirlas perfectamente para que no se vea pesado.

Freepik Al momento de maquillar tus ojos, no te olvides de difuminar muy bien el corrector

Otro tip de makeup infalible consiste en apostar por fórmulas ligeras para dar luminosidad a la piel. Hazlo antes de delinear o dar color con las sombras y concluye aplicando una capa ligera en el arco de las cejas para crear un efecto rejuvenecido.

Así puedes maquillar tus ojos para un look impecable usando solo delineador

Pasando al eyeliner, también es muy sencillo aprender cómo aplicar este producto de belleza con el fin de amplificar la mirada sin saturar la piel. Para esto solo se necesita un delineador que sea entre blanco o nude (mientras más se parezca al tono de tu cutis, mejor).

Freepik La forma en que se aplica el delineado también tiene efectos favorecedores en la mirada

Y una vez que te hayas aplicado las sombras o brillo en párpados, lo único que tienes que hacer es pasar el lápiz por la línea de agua, cuidando hacer movimientos suaves para que el trazo no se vea forzado. Esto hará que el maquillaje parezca una extensión de tu ojo y dará un efecto natural muy favorecedor.

Así que ya lo sabes, sumando tan solo un par de pasos en tu rutina para maquillar los ojos, tendrás una mirada que potenciará tu imagen y revitalizará tu rostro sin mucho esfuerzo.