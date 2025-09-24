Descubre cómo hacer pan de muerto con una receta sencilla y económica

El pan de muerto es un platillo que no debe faltar en las cocinas y hogares mexicanos, en especial con la cercanía de las fiestas de Día de Muertos. Su elaboración es muy sencilla, solamente se requiere de mucha paciencia.

¿Existe el pan de muerto relleno de carne al Pastor?...Claro que sí [VIDEO] ¡Porque el pan de muerto no solo es dulce! Un buen panecito relleno de carne al pastor o hasta sirloin, como prefieras y con la garantía de la Pura Sabrosura.

Es así que te compartiremos cómo hacer la receta sencilla y económica de dicho pan, el cual querrás repetir anualmente por su gran sabor. Así que saca papel y pluma para que anotes todos los detalles de la suculenta preparación.

¿Cuáles son los ingredientes del pan de muerto?

Esponja:

35 gr harina de fuerza

15 gr de azúcar

1 sobre de levadura

½ taza de leche tibia

Masa:

500 gramos de harina de fuerza

3 huevos

2 yemas

3 cucharadas de agua de azahar

Ralladura de la cáscara de 2 naranjas

¾ de cucharadita de sal

1 cucharadita de pasta de vainilla

155 gramos de azúcar

170 gr de mantequilla a temperatura ambiente

Extras de decoración:

Agua

Mantequilla sin sal derretida

Azúcar blanca refinada

¿Cómo hacer el pan de muerto?

Consejo extra: Es fundamental que ya tengas todos tus insumos medidos y separados, te ayudará a tener todo listo en la preparación del pan de muerto con una receta sencilla y económica. Para la esponja: En un cuenco agregamos todos los insumos, mezclamos y cubrimos con un paño. Esperamos a que esponje. Pasado el tiempo, seguimos con la receta de la masa. Agregamos la harina, la esponja, huevos, yemas, agua de azahar, ralladura, vainilla y sal. Ya que la harina se integró, agregamos el azúcar. Al unificarse, añade la mantequilla con una textura suave. Al tener una masa suave y elástica, sobre una superficie limpia, amasamos ligeramente con un poco de mantequilla. Dejamos reposar hasta que doble su volumen. Dividimos la masa en 8 porciones y le damos forma circular. Emplearemos unas bolitas para formar los huesitos que pegaremos con un poco de agua encima. Dejamos que doblen su tamaño. Finalmente, metemos al horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos. Dejamos enfriar, para barnizarlos con mantequilla y cubrir con azúcar.

La receta sencilla y económica de pan de muerto fue compartida por la usuaria de Jimena Álvarez en su cuenta de TikTok @thewhipmx. Es fundamental que, al hacer el pan de muerto, es fundamental que uses las medidas mencionadas, ya que un pequeño error puede perjudicar notablemente el resultado final.