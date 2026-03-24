Estos son los PELIGROS de tener relojes que no funcionan en tu hogar, según el Feng Shui

El Feng Shui se ha convertido en una de las disciplinas más importantes que existen en la actualidad y que, de hecho, ha comenzado a ser seguida por las nuevas generaciones gracias a su relación con las energías y las buenas vibras. Ante ello, ¿sabías que esta filosofía prohíbe tajantemente tener relojes que no funcionan en el hogar?

Seguramente conoces a muchas personas que cuentan con uno, dos o hasta tres relojes dentro de su hogar incrustados en las paredes de las habitaciones más importantes de la misma. Esta situación podría generar algunos problemas importantes si dichos relojes no funcionan correctamente, según lo dicho por el Feng Shui.

¿Por qué no es bueno tener relojes que no funcionan, según el Feng Shui?

Lo primero a tener en cuenta es que los relojes son objetos habituales en el hogar, por lo que cada elemento que exista ahí debe ayudar al flujo de energía en el ambiente. Esta es la principal situación por la cual, para el Feng Shui, tener un objeto como el reloj que no funciona podría significar un problema de índole mayor.

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#arquitecturabogota #remodelacionesbogota #diseñoholistico #arquitecturaholistica #fengshui ♬ sonido original - HOLISMO ARQUITECTURA @holismoarquitectura ¿Tienés un reloj dañado o parado en casa? ⏰ ¡Ojo! Según el Feng Shui, eso no es buena señal... 🔸 Detiene el flujo de energía. 🔸 Representa estancamiento y oportunidades bloqueadas. 🔸 Afecta tu ánimo y hasta tus proyectos. 🔸 Transmite caos y desorden. 🔸 ¡Y hasta simboliza pérdida de tiempo! 📌 Consejo: Reparalo o retíralo del espacio. Dejá que la energía fluya libremente. ✨ Soy Eliana, arquitecta holística, y te acompaño a transformar tus espacios para que trabajen a tu favor. #diseñodeinteriores

Un reloj detenido, según expertos en esta disciplina, se puede interpretar como un simbolismo de bloqueo energético o, bien, estancamiento en la vida cotidiana de las personas. Esto deriva de la importancia de los relojes a través de la representación del movimiento, los cambios y el paso del tiempo en cuestiones de la vida.

Se trata, entonces, de una metáfora respecto a algo que no está avanzando o se detuvo en su totalidad. Debido a esta situación, expertos en esta práctica asiática consideran que el uso de relojes descompuestos en el hogar tienden a alterar constantemente la armonía del ambiente debido a que no cumple con una función específica.

¿Cuál es el simbolismo que representan los relojes?

Un reloj detenido puede representar, entre otras cosas, el estancamiento en metas o proyectos personales, así como una sensación de desorden debido a una falta clara de equilibrio. Del mismo modo, un reloj descompuesto puede alterar la energía renovada en el hogar y, finalmente, puede simbolizar una falta de cambios en tu vida.