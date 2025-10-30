Estos son los pensionados del INAPAM que pueden recibir despensas gratis

Los pensionados que cuentan con la tarjeta del INAPAM tienen acceso a diversos servicios y beneficios, especialmente precios especiales en ciertos establecimientos, permitiéndoles conseguir todo lo que necesitan a un mejor precio, evitando que su economía se vea afectada.

Recientemente, se dio a conocer que ciertos beneficiarios podrán acceder a las despensas gratis, un apoyo que algunos podrán recibir, pero para ello deben de cumplir con ciertos requisitos. Es así que te detallaremos cómo puedes obtener el beneficio.

¿A quiénes le entregarán despensas?

Lamentablemente, para los pensionados de la tercera edad que quieran recibir sus despensas gratis, será necesario que habiten en la alcaldía Gustado A. Madero. Se estima que es un apoyo que tiene un valor aproximado de 400 pesos. Para obtenerlo hay que acudir a los módulos del DIF, presentando los siguientes papeles:

Presentar tarjeta del INAPAM .

. Identificación oficial

Comprobante de domicilio

CURP

En algunos módulos de atención del DIF se solicita el llenado de un formulario o carta, pero esa situación va a depender de cada oficina. Es importante aclarar que la ayuda estuvo vigente desde el 1 de julio, por lo que las últimas entregas se harán el 31 de octubre, así que no dejes pasar mucho tiempo para que obtengas una de las despensas gratis.

¿Cuáles son los documentos que debo presentar para tener la tarjeta de INAPAM?

Es importante que para acceder al apoyo, los usuarios que todavía no tengan la tarjeta del INAPAM ya la saquen, para que puedan tener acceso a dichos servicios. Recuerda que para tramitarla debes tener 60 años y presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses.

Fotografía reciente, tamaño infantil

CURP y teléfono de un contacto de emergencia.

Presenta los documentos en copia y original, llévalos al módulo más cercano a tu domicilio. Recuerda que es un documento gratuito, por lo que no se necesitan de intermediarios para su solicitud. Por ninguna razón, proporciones pagos extras. No dejes pasar el tiempo para que la puedas obtener; es muy sencillo tramitarla.