La planta que no debe faltar en tu baño para prevenir el moho

Se aproxima el invierno y las bajas temperaturas invitarán a emplear duchas calientes a la hora de bañarse. Es por eso que los vapores que se generen dentro del baño pueden dar lugar a la formación de moho , algo que desagrada estéticamente y que también puede afectar a nuestra salud.

Al Extremo | Programa 7 de diciembre del 2025

Prevenir la formación de moho en este espacio del hogar es indispensable y existen diferentes trucos cuando las manchas en las paredes aparecen. De todos modos, no se trata siempre de limpiarlas y eliminarlas, sino que una planta dentro del baño es aconsejada como la mejor prevención.

¿Cómo afecta el moho a la salud?

Un informe de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos precisa que el moho tiene el potencial de causar problemas de salud. De acuerdo a la entidad, el moho produce alérgenos e irritantes por lo que inhalarlo o tocarlo “puede provocar reacciones alérgicas como estornudos, goteo nasal, ojos rojos y erupción cutánea”.

El informe afirma que las reacciones alérgicas al moho son comunes y que pueden ser inmediatas o tardías. Además, advierte que “puede provocar ataques de asma en personas con asma que sean alérgicas al moho”.

¿Qué planta previene el moho?

En base a lo señalado, resulta indispensable prevenir la formación de moho dentro del baño. Es en este sentido que los expertos afirman que, además de ventilar adecuadamente este espacio del hogar tras ducharse, tener una hiedra de interior puede resultar de gran ayuda.

La hiedra de interior es una planta muy fácil de cuidar y que puede decorar adecuadamente el baño. Esta especie tiene la capacidad de absorber la humedad de las paredes, previniendo así la aparición del moho y mejorando la calidad del aire. Además, se ha confirmado que esta planta absorbe componentes volátiles y esporas de moho por lo que su aporte al cuidado de nuestra salud es significativo.