Feng Shui: ¿Por qué no hay que colocar un reloj de pared en los dormitorios de la casa?

Según el Feng Shui, existe un flujo de energía entre los espacios, las personas y los objetos que las rodean. En este sentido, esta filosofía china aboga por el equilibrio energético y la armonía del hogar.

Uno de los elementos cruciales dentro del sistema de conceptos de esta filosofía son los relojes. Estos objetos son muy necesarios para las personas y sus rutinas diarias. Pero no deberían colocarse en los dormitorios de los hogares. Descubre qué dice esta creencia.

Atrae la abundancia en este 2025 con ayuda del feng shui. Te decimos cómo [VIDEO] En Venga la Alegría nos preocupamos por tu bienestar. Toma nota de esta importante información y ponla en práctica para ver los resultados.

Significado de los relojes en el Feng Shui

Según el Feng Shui, los relojes influyen en la circulación de la energía y pueden alterar el descanso de las personas si no están bien ubicados. El significado de estos elementos se vincula con su acción dentro del hogar, ya que pueden activar, frenar o incluso distorsionar el flujo energético de los espacios.

De esta manera, dicha filosofía de vida indica que hay que colocarlos en sitios adecuados para no interferir en el flujo energético armonioso del hogar. En este punto se hace hincapié en los dormitorios de la casa.

Te puede interesar: ¿Qué significa ver el reloj a las 23:32?

¿Por qué se debe evitar colocar relojes en los dormitorios de la casa?

Según los expertos en interiorismo adheridos a esta filosofía, colocar un reloj de pared en el dormitorio puede alterar la armonía del sueño y, por lo tanto, desencadenar episodios de ansiedad. Esto se debe a que dichos elementos no solo marcan el paso del tiempo, también activan el Chi: energía vital que circula por los ambientes.

En otras palabras: en espacios que fueron creados para descansar, la activación del reloj puede resultar contraproducente. El dormitorio debe ser un lugar de calma, silencio y quietud. El reloj puede hacer ruido y tener luz. Entonces puede alterar el descanso.

Por otra parte, el significado de los relojes está vinculado al paso del tiempo: tienen el poder de acelerar o demorar la vida. Según la filosofía china, emiten energía. Entonces si están mal ubicados, pueden generar estrés, cansancio o ansiedad.

Te puede interesar: ⁠Reloj del Apocalipsis: ¿Qué hora marca actualmente?

¿Dónde hay que colocar los relojes según el Feng Shui?

Si bien no es recomendable colocarlos en los dormitorios, los relojes sí pueden colocarse en otros espacios donde no interfieran con el Chi y activen la circulación energética positiva:

