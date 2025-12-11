Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 11 de diciembre; se vienen IMPORTANTES CAMBIOS para estos signos, otros tendrán que cuidarse del KARMA

¡La temporada de Sagitario está a todo lo que da! A medida que el último empujoncito del año se siente cada vez más, la energía de cambio se hará presente para muchos de los signos del zodiaco. Por ello, te compartimos los horóscopos de Nana Calistar , quien cuenta diversas predicciones y recomendaciones para los 12 signos zodiacales este jueves, 11 de diciembre. ¡No dejes de leer porque podrías encontrarte una que otra sorpresa…!

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 11 de diciembre?

Necesitas cuidarte más. Últimamente te has dejado de lado, tanto en lo físico como en lo emocional. Retoma tu rutina, pero hazlo por ti, no por querer agradarle a alguien más. Este no es el momento adecuado para buscar el amor. Aprende a disfrutar tu soledad y a no quedarte con el primero que te habla bonito. En el trabajo vendrán momentos de estrés, pero también tendrás un viaje en puerta, además de una oportunidad para entrar a un negocio. También se avecina un evento familiar que ayudará a tu humor.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 11 de diciembre?

No te resistas a los cambios, pues estos te mostrarán el camino correcto. Ten cuidado porque un familiar tuyo se enfermará, pero no te preocupes, que se recuperará pronto. Cuida más a tu familia y a tu pareja, no dejes que tus vínculos se enfríen. Basta con prestar atención a los detalles. Se te darán proyectos que venías arrastrando desde hace algún tiempo. No te enfoques en las cosas negativas, limpia tu vida de todos aquellos que te hagan sentir menos, pues su mala vibra te afecta más de lo que crees. Mantente alejado de chismes y respétate a ti mismo, sobre todo, en relaciones que podrían ser prohibidas. Hay mejoras económicas para ti.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 11 de diciembre?

Te enfrentarás a una fuerte energía negativa en tu trabajo, pero de tí dependerá salir adelante. Prende una veladora para abrir tus caminos y corta de raíz todo aquello que de frena. Ten cuidado, que una relación larga podría llegar a su fin. También tienes un viaje en puerta y la realización de trámites importantes. Si estás soltero, deja ir las viejas heridas y permítete volver a confiar, pues esto será esencial para que alguien nuevo pueda entrar a tu vida. Entre los miembros de tu familia, se ve un embarazo. Mantente atento al teléfono, que recibirás una llamada que llevas esperando desde hace algún tiempo.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 11 de diciembre?

Presta atención a las personas que te quieren y no te dejes llevar por comentarios negativos. Sana viejas heridas, será primordial para que puedas iniciar algo nuevo. Si no sueltas el pasado, puedes herir a alguien que no lo merece. No respondas a ese ex que nunca cambia. Mejor céntrate en tus amistades, que te estarán buscando para salir y disfrutar. Si tienes pareja, es necesario que hagan cambios en su relación. Tendrás que enfrentarte a conversaciones incómodas pero profundas. En el dinero, se ve un mejor panorama para ti. Alivio económico al fin.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 11 de diciembre?

Se vienen cambios en el trabajo, pero serán para tu bien. Las cosas finalmente se acomodan y las puertas se abren para ti, Leo. Si estás pasando por un mal rato en el amor, llegó el momento de poner las cartas sobre la mesa. Si la relación ya no está dando frutos, termínala, con respeto y sin remordimientos. Mantente firme a tus ideales y no caigas en provocaciones. Aléjate de personas tóxicas y deja de cargar con los errores y fracasos del pasado. Si estás soltero, se viene una nueva oportunidad en el amor, con alguien que recién conociste. La comunicación será clave. En lo económico, vienen buenas noticias para ti.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 11 de diciembre?

Cuídate del karma. Obra bien y te irá bien. Sé cuidadoso con tus palabras y con la forma en la que te expresas de los demás, esto te ayudará a evitar malentendidos. No esperes a quien no hace nada por ti. Soltar es más sano que aferrarse. En el trabajo y los estudios, se viene el estrés, pero lograrás sobrellevarlo. También tienes un viaje en puerta. Es probable que la nostalgia se apodere de ti, sobre todo en las noches, pero deja de atormentarte. Recuerda que siempre es buen momento para volver a empezar. No te quedes con ganas de hacer nada. Se avecina una fiesta o reunión familiar que te ayudará a relajarte, pero cuidado con las discusiones en pareja por familiares o amigos que nada qué ver.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 11 de diciembre?

Escucha tu corazonada, que te pondrá en el camino correcto para recibir nuevos ingresos. Cuida tu carácter porque puedes alejar y lastimar a las personas que quieres. No juzgues desde la ignorancia, sobre todo a quien no lo merece. Eso sí, pon los pies en la tierra y deja de idealizar personas, de lo contrario, prepárate para la decepción. Recuerda, nadie es perfecto. Cuida mejor tu sueño y deja de culparte por lo que ya pasó. Mejor, aprende del pasado y sigue adelante, sin remordimientos. También se viene un reencuentro especial, que te hará abrir los ojos y ver la vida de una manera diferente.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 11 de diciembre?

Abraza los cambios, te ayudarán a lograr lo que tanto quieres. Tendrás mayor claridad al momento de tomar decisiones. Presta mucha atención y aléjate de esas personas que drenan tu energía, ¡aguas con los vampiros emocionales! En cuanto al amor, no caigas en la monotonía, intenta cosas nuevas. Se avecina un malentendido con alguien importante para ti, así que cuida tus palabras. Si estás soltero, es una buena semana para iniciar relaciones, pues tienes el magnetismo a todo lo que da. En el trabajo enfrentarás nuevos retos y te llegarán mejores oportunidades. ¡Aprovéchalas! Cierra ciclos y limpia tu energía.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 11 de diciembre?

Cuida tu salud y deja la comida chatarra. No te enganches con lo que no vale la pena. Te enterarás de un evento social al que no fuiste requerido, pero es mejor no estar donde no te quieren. En el amor: no ilusiones a las personas si no quieres nada serio con ellas. Cuida tus pertenencias porque se visualizan pérdidas materiales y económicas. También se espera un ambiente tenso en el trabajo, pero todo saldrá bien si mantienes la calma.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 11 de diciembre?

Si estás soltero, no te dejes ilusionar por amores del pasado. Lo que ya fue, ya fue. Si tienes pareja, se viene una prueba importante que los unirá aún más. Cuidado con la salud, en especial con enfermedades respiratorias, que andarás vulnerable. Se vienen cambios en tu vida, abrázalos, y no cometas los mismos errores del pasado. Aléjate de esa gente que te hace mal. Recuerda: mereces sentir paz y estabilidad. Estar con personas que te sumen y no que te resten. Se vienen proyectos grandes, con buenas ganancias. También tendrás una conversación importante con un familiar y otra que te ayudará a cerrar un ciclo con alguien que ya no tenía por qué seguir en tu vida.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 11 de diciembre?

La vida te está empujando hacia el cambio. Es necesario que empieces a actuar distinto. Intenta una nueva rutina y deja de auto-sabotearte. En el amor, podría haber una relación en puerta, pero tendrás que arriesgarte. Recuerda: el que no arriesga, no gana. Cuida tu economía, que se viene un pequeño bache, pero tranquilo, todo se solucionará. Deja de meterte en problemas ajenos, sólo así podrás empezar a fluir. Cuida a tus amistades y no caigas en la hipocresía. Se vienen limpias energéticas para ti, Acuario. Tendrás sueños un poco extraños y cambios de humor.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 11 de diciembre?

Andas estresado y chípil. Tranquilo, toma las cosas con calma y pon en claro tus sentimientos. Pregúntate hacia dónde quieres ir y qué deseas construir. Recuerda que no todos tienen tu mismo nivel de sensibilidad. Escucha, analiza y actúa. Cuida lo que le cuentas a esas “amistades”, ya que puedes terminar envuelto en chismes. Evita caer en conflictos, especialmente si tienes pareja o estás saliendo con alguien. Cierra esos ciclos emocionales que no te suman y presta atención a tus sueños, que serán reveladores.

