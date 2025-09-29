¿Por qué se regalan flores azules en el Día del Novio?

El próximo 3 de octubre se conmemorará el Día del Novio y es por este motivo que las redes sociales han comenzado a inundarse con imágenes y videos que toman a esta fecha de diferentes maneras. Uno de los temas de discusión es por qué se regalan flores azules en esta jornada.

Cada año son muchas las fechas de celebraciones que se encargan de recordarnos que debemos saludar a quienes tenemos a nuestro lado, ya sea por la profesión que desempeñan o por la relación que tenga con nuestra vida.

¿Existe el Día del Novio?

Las celebraciones que están instaladas en el calendario de cada año tienen algún evento o situación que se convierte en hito. Sin embargo, el Día del Novio es una celebración que tuvo su origen en Internet en respuesta al Día de la Novia.

Esta fecha no es considerada como una fecha o festejo oficial pero, desde el 2014, fue tomando fuerza en las plataformas digitales bajo el hashtag #NationalBoyfriendDay. Por lo tanto, el Día del Novio es una realidad que cada día se instala con más fuerza.

¿Flores azules en el Día del Novio?

Es muy común que, dependiendo la celebración, existan ciertos regalos que son prácticamente una tradición y con el Día del Novio está ocurriendo algo así. Es que desde que se comenzó a festejar se hizo costumbre que se regalen flores de color azul.

Más allá de que el color azul puede tener una relación directa con el sexo masculino, posee un significado aún más profundo. El azul es un color que se asocia con la confianza, la lealtad, la profundidad emocional y la tranquilidad, por lo que estamos ante un obsequio con una fuerte carga simbólica para quien se ama.