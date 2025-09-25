Así puedes restaurar fotos viejas con IA GRATIS: este es el prompt que debes pedirle

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta casi mágica, capaz de realizar milagros en segundos. Restaurar fotos viejas es solo un ejemplo de su poder: devolviendo colores, nitidez y detalles olvidados. Por eso, si quieres recuperar un recuerdo y devolverle la nitidez, aquí te decimos cómo se hace a través de un prompt y el uso de ChatGPT o Gemini de Google.

Siguiendo instrucciones precisas, cualquier persona puede aprovechar esta tecnología para lograr resultados sorprendentes. Te explicamos el paso a paso.

¿Cuál es el prompt para restaurar fotos antiguas con IA?

Para poder restaurar una foto antigua o dañada, especialistas en informática recomiendan ser claros con la solicitud que se le pedirá a la Inteligencia Artificial, —también conocida como prompt—, algunas opciones que puedes pedirle, según Gemini, son:



Para una foto muy dañada: Puedes añadir detalles como: “Elimina grietas profundas y el ‘efecto moiré' [patrón de ondas] en el fondo. El objetivo es recuperar la textura de la piel y los detalles finos en la ropa.”

Si la foto ya tiene color: Solo tienes que modificar la parte de la colorización. Por ejemplo: "Restaura la siguiente imagen a color. Corrige la saturación, mejora el contraste y elimina la decoloración del tiempo. El objetivo es que los colores luzcan vibrantes y fieles a la realidad."

Si quieres un estilo específico: Puedes pedirle a la IA que emule el estilo de una cámara o una época. Por ejemplo: "Restaura la foto con un estilo que imite la nitidez de la película Kodak de los años 80, con un ligero grano cinematográfico."

Para un retrato: Si la imagen es un retrato, puedes ser más específico.

¿Cuáles son los pasos para restaurar fotos antiguas y dañadas con IA?

Una vez que tengas las indicaciones adecuadas para la foto que quieres restaurar, sigue los siguientes pasos:



Escanea o fotografía la imagen: Asegúrate de que la foto antigua esté en buena resolución y bien iluminada. Evita reflejos, sombras o ángulos que deformen la imagen.

Selecciona una herramienta de IA: Usa plataformas gratuitas en línea que restauran fotos, como Remini, ImageUpscaler o herramientas de “photo restoration AI”, confiables y fáciles de usar. También es posible usar ChatGPT y Gemini.

Sube la foto a la plataforma: La mayoría permite cargar imágenes en formatos JPG o PNG. Según SoftZone es importante revisar que la foto no esté demasiado comprimida para mejores resultados.

Elige el tipo de restauración: Algunas IA permiten enfocar, colorear, eliminar manchas, arrugas o mejorar resolución y detalles finos de la foto.

Aplica el prompt o ajustes: Si la herramienta requiere indicaciones, escribe claramente lo que deseas (Usa alguna opción de arriba).

Revisa y ajusta: La IA generará un resultado inicial. Ajusta contraste, saturación, color o nitidez para que la foto quede perfecta según tu gusto.

Descarga la imagen final: Guarda tu foto restaurada en la resolución deseada, y podrás imprimirla o compartirla digitalmente sin perder calidad.

Con estos simples pasos y la ayuda de la IA, puedes devolver vida y color a tus fotos antiguas, conservando recuerdos de manera fácil y sorprendente.

¿Qué errores comunes que se deben evitar al restaurar fotos antiguas con IA?

Aunque la IA es una herramienta casi perfecta para restaurar fotos antiguas, su eficacia depende de saber usarla correctamente. No seguir ciertas pautas puede afectar el resultado final. Algunos errores comunes a evitar son:



Subir imágenes de baja resolución: Una foto muy pequeña o borrosa limitará la capacidad de la IA para recuperar detalles.

Ignorar el enfoque y la iluminación: Fotos con sombras, reflejos o desenfoque dificultan que la IA restaure colores y nitidez correctamente.

Usar prompts poco claros o genéricos: Indicar de manera vaga lo que se desea restaurar puede producir resultados incorrectos o poco naturales.

No revisar ni ajustar el resultado final: Confiar ciegamente en la IA sin hacer pequeños ajustes de contraste, color o nitidez puede dejar la foto con detalles imperfectos.

¿Es posible recuperar fotos muy dañadas o borradas completamente con IA?

¿Es posible recuperar fotos muy dañadas o borradas completamente con IA?

Las herramientas de inteligencia artificial (IA) pueden restaurar fotos muy dañadas, reparando rasguños, manchas y mejorando la nitidez. Sin embargo, su eficacia disminuye cuando la imagen está severamente deteriorada o borrada. En estos casos, la IA puede reconstruir parcialmente los detalles faltantes, pero no siempre logra una restauración perfecta.

Es importante tener en cuenta que, aunque la IA puede realizar mejoras significativas, no puede reemplazar completamente la intervención humana en casos de daños extremos.

La restauración manual por parte de un profesional sigue siendo necesaria para lograr resultados óptimos en fotografías gravemente deterioradas. La combinación de herramientas de IA con técnicas.