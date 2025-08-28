Puedes tener un cabello sedoso y sin canas con ayuda de un ingrediente de cocina

Las canas son signo del paso del tiempo por lo que muchos quieren ocultarlas sí o sí. En el mercado se puede encontrar productos como los tintes que ayudan a ocultarlas y que el cabello luzca diferente.

En este caso te traemos una opción natural que es mucho más económica y eficaz. Lo que necesitarás es una mezcla de vinagre de manzana, té negro y romero, con esto será suficiente.

¿Cómo preparar una mezcla para tapar las canas?

Lo positivo de preparar una mezcla de vinagre de manzana, té negro y romero, no solo es que te tapará las canas sino que también hará que tu cabello se vea más brillante y sedoso.

Cabe destacar que el vinagre de manzana no tiene en sí propiedades que ayuden a quitar las canas pero si regula el pH de tu cabello, combate la caspa, disminuye el frizz y estimula el crecimiento.

Para crear la mezcla necesitas hacer lo siguiente:



4 sobres de té negro diluidos en una taza de agua

¼ de taza de vinagre de manzana

1 taza de agua

1 cucharada de romero infundido en ½ taza de agua

Preparación

Tienes que mezclar los tres líquidos en un atomizador o algún envase que permita que apliques el producto.

¿Cómo debes aplicar el producto?

Para aplicar el producto tienes que tener el cabello limpio y húmedo. La aplicación es de la raíz hacia las puntas.

Deja que actúe por una hora y después enjuaga con abundante agua.

Tienes que utilizarlo dos veces por semana pero no excedas el tiempo de aplicación para que no se irrite el cuero cabelludo.

De esta manera sencilla y económica, verás cómo tu cabello no solo estará sin canas sino que también se verá más brillante y sedoso. Pon a prueba este método natural en la comodidad de tu casa.