¿Qué días serán de DESCANSO OBLIGATORIO en noviembre 2025 y por qué?

Noviembre del 2025 está muy cerca, motivo por el cual las y los trabajadores al interior del país se preguntan si habrá algún descanso obligatorio de acuerdo con el calendario de trabajo de este año. Si eres uno de ellos, entonces es preciso que te quedes con nosotros y lo sepas.

Noviembre se destaca por ser uno de los meses preferidos por las personas no solo por las celebraciones existentes, sino también por los puentes que derivan en un descanso obligatorio para estas. En ese sentido, debes saber que te espera un mes lleno de buenas noticias. ¿Cuáles son estas?

¿Habrá descanso obligatorio para los trabajadores en noviembre del 2025?

No solo los estudiantes, sino también un sector de trabajadores podrán disfrutar de un día de descanso obligatorio oficial durante noviembre del 2025. Este llegará a cabo el lunes 17 de noviembre y forma parte de la celebración por el aniversario de la Revolución Mexicana, una fecha trascendental en el país.

Te puede interesar: ¿Cuándo inician las vacaciones de invierno de la SEP?

▶️El 20 de Noviembre de 1910 se iniciaba uno de los procesos militares políticos y sociales mas importantes del siglo XX ese día se iniciaba la "Revolución mexicana". Desde 1876, el país estaba en manos de Porfirio Díaz, basado en una previa confiscación de tierras a comunidades pic.twitter.com/2x4QqLLc1b — Angelilla Jolines (@AJolines) December 16, 2022

Vale mencionar que la Revolución se festeja el 20 de noviembre; sin embargo, desde hace algunos años las autoridades han decidido festejar el 17 del mismo mes para, con ello, unirla con el fin de semana y crear así un megapuente para trabajadores y estudiantes por igual, según indica la Ley Federal del Trabajo y la SEP.

Vale mencionar que, si bien el 1 y 2 de noviembre son celebraciones importantes en México dado que se conmemora el Día de Muertos, en esencia no se consideran fecha de descanso obligatorio de acuerdo con la Ley Federal del trabajo, por lo que los mismos se trabajarán con normalidad.

¿Qué pasa si me piden trabajar el lunes 17 de noviembre?

Si tu jefe te pide que asistas al trabajo del lunes 17 de noviembre, el cual está catalogado como un día de descanso obligatorio, la LFT menciona que el empleador debe pagar el salario diario normal más el doble del salario debido al servicio prestado, por lo que quien labore recibirá un salario triple. ¡Tómalo en cuenta!